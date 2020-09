¿Quiere celebrar el Oktoberfest? 9 cervezas artesanales para probar en las cervecerías de Phoenix

Tirion Morris

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

El gran evento Oktoberfest de Four Peaks Brewing Company no llenará este año el Tempe Beach Park de cerveza, salchichas y parranderos ataviados con los tradicionales sombreros. Pero el hecho de que muchos eventos se detengan o se vuelvan virtuales en este 2020, no significa que no haya formas de celebrar.

Oktoberfest tradicionalmente comienza a mediados de septiembre y se extiende hasta el primer fin de semana de octubre. Aunque nadie sabrá si los que participen, querían lucir su vestimenta tradicional de la campiña alemana en la privacidad de su casa. Este año, la celebración volverá a lo que realmente es el punto focal del evento: la cerveza.

Para los fanáticos de la cerveza artesanal del Valle, aquí hay nueve opciones para disfrutar las cervezas Oktoberfest elaboradas en el área metropolitana de Phoenix.

Oktoberfest bávaro Märzen de Huss

Cada año, Huss Brewing Company organiza una celebración por la festividad del Oktoberfest en su taberna de la zona residencial de Phoenix, conocida como "Husstoberfest". Este año, lamentablemente, la fiesta se canceló.

La buena noticia es que los fanáticos pueden encontrar sus latas festivas azules y naranjas del Oktoberfest Bavarian Märzen de Huss, en muchas ubicaciones del Valle. La cerveza Oktoberfest de Huss está disponible también en barril y para llevar en las tabernas Huss, en la zona residencial de Phoenix y en Tempe. También se pueden encontrar latas en Total Wine y otras tiendas de comestibles y licores.

Para aquellos que buscan una experiencia comestible, Huss participará en Arizona Restaurant Week del 18 al 27 de septiembre, con una comida de tres platillos con el tema de Oktoberfest. Por 22 dólares por persona, se puede disfrutar de un menú de schnitzel de cerdo, currywurst y pretzels bávaros. Y se recomienda un maridaje de cerveza por 7 dólares.

San Tan Oktoberfest

Otra de las principales cervecerías de Arizona, San Tan Brewing and Distilling, también tiene una opción para los fanáticos del Oktoberfest. Pruebe esta lager con "un perfil de malta acaramelada fuerte y tostada", que según San Tan, es perfecta para "disfrutar del otoño".

Aunque se elabora en estilo tradicional, el diseño de lata para la cerveza San Tan sobresale del resto. Observe a través del mar de cervezas blancas y azules del Oktoberfest en busca de una lata de color marrón oscuro, rojo y crema, con un perro de dibujos animados con sombrero y gafas de sol.

La cerveza está disponible también de barril en las ubicaciones de San Tan en la zona alta de Phoenix y en el centro de Chandler. Encuentre latas en ubicaciones de Total Wine, supermercados y tiendas de botellas en todo el Valle.

Wren House Roble Fermentado Festbier

Wren House Brewing Company comenzó la fiesta temprano con el lanzamiento de latas de Oak Fermented Festbier el 28 de agosto pasado. La cervecería, que actualmente está cerrada y vende cerveza solo para llevar y entregar, agotó rápidamente su cerveza de temporada Oktoberfest junto con una corrida de steins con el logotipo de Wren House.

Pero todavía hay oportunidades para encontrar la cerveza en el Valle. Por un lado, la cerveza estará disponible este otoño en los eventos Pumpkin Nights de Fairmont Scottsdale Princess.

Pedal Haus Oktoberfest

El cervecero en jefe de Pedal Haus Brewery, Derek 'Doc' Osborne, es un fanático de la cerveza "fiel al estilo", le dijo a The Arizona Republic el año pasado. A sus ojos, una cerveza está íntimamente ligada a su historia y a cómo se ha elaborado el estilo durante generaciones. Entonces, cuando se trata de una cerveza Oktoberfest, los clientes pueden estar seguros de que estarán bebiendo un clásico en la cervecería y el restaurante.

Pedal Haus Oktoberfest está disponible de barril en las ubicaciones de Tempe y Chandler de Pedal Haus.

Pourchtoberfest de Front Pourch

Front Pourch Brewing Company, de propiedad y operación familiar, abrió sus puertas a fines del verano pasado, brindando a los residentes del norte del Valle un nuevo lugar en el vecindario para la cerveza artesanal. A lo largo de su primer año, la cervecería ha estado agregando y expandiendo su lista de grifos de otoño y ahora tiene una favorita disponible, acertadamente llamada "Pourchtoberfest".

Fatetoberfest

Otra cerveza homónima del Oktoberfest se puede encontrar en las ubicaciones del Valle de Fate Brewing Company. La cerveza, llamada "Fatetoberfest", se elabora con malta alemana importada y lúpulos Saaz para agregar un toque de amargura a una infusión de malta. Se invita a beber cerveza en un vaso o jarra, en las tabernas o se puede buscar en latas para llevar a casa.

B.R.I. Oktoberfest

El Instituto de Investigación de la Cerveza de Mesa, también conocido como B.R.I.(por sus siglas en inglés), tiene una oferta de otoño para agregar a la lista. Y los cerveceros están adoptando una actitud de vaso medio lleno, hacia los eventos del cierre del año. Encuentre la cerveza en latas que dicen: "¡Los festivales de la cerveza están muertos! ¡Gracias, COVID! Pero no importa ... ¡De todos modos preparamos un Oktoberfest! Es (OK) toberfest".

La cerveza Oktoberfest ahora está disponible en la fábrica de cerveza de Mesa y está disponible para llevar a casa en prácticas latas. Las latas también se pueden encontrar en tiendas de botellas selectas del Valle, incluida Arcadia Premium.

Oktoberfest de Saddle Mountain

Para aquellos que viven en el lado oeste, Saddle Mountain Brewing Company puede ser la opción más cercana para una cerveza de estilo bávaro. Pero para aquellos que no viven tan cerca, esta cervecería vale la pena para conducir. Saddle Mountain y su cervecero principal, Neal Huttenhow, son conocidos por la cerveza escocesa Clan-Destine, una cerveza que ganó tres medallas de oro en el Great American Beer Festival. La galardonada cerveza comenzó como una cerveza de temporada que se abrió camino en el menú permanente.

Saddle Mountain Oktoberfest está disponible de barril en la cervecería y en botellas.

Four Peaks Oktoberfest

Para aquellos que realmente se pierden el evento de Tempe, la cerveza Four Peaks Oktoberfest ofrece una pequeña muestra del festival. Las botellas de la infusión de malta están disponibles en las tabernas Four Peaks, Total Wine y muchas tiendas de comestibles y tiendas de bebidas locales.

Si bien las festividades en persona de la celebración del Oktoberfest de Tempe están canceladas, Four Peaks tiene algunos eventos virtuales en el calendario.

Cualquiera que busque demostrar que esas flexiones de cuarentena han dado sus frutos, puede inscribirse en un concurso virtual de consumo de jarras. "Para ganar, los competidores deben sostener una jarra de 1 litro llena de cerveza a la altura de los hombros con el brazo extendido todo el tiempo que puedan", según Four Peaks. "No se puede derramar cerveza, no se pueden doblar los codos y el brazo debe permanecer paralelo al suelo".

Las rondas preliminares del concurso se llevarán a cabo el viernes 16 de octubre y los ocho hombres y mujeres más fuertes pasarán a la final al día siguiente. La entrada requiere la compra de una jarra Four Peaks de 10 dólares, pero eso podría valer la pena, ya que el ganador se lleva un viaje para dos personas con todos los gastos pagados a la celebración del Oktoberfest en Múnich en 2021.

Para aquellos que quieran celebrar sin forzar los brazos, Four Peaks está organizando un Oktoberfest virtual desde el mediodía hasta las 5 p.m. el 17 de octubre. Conéctese en Facebook Live o a través de Zoom para ver actuaciones de bandas de oompah alemanas, seminarios educativos sobre cerveza y comida alemanas, recorridos por la cervecería Four Peaks Tempe, una competencia de trivia con el tema del Oktoberfest y más, todo desde la comodidad de su sofá, con cerveza en mano, por supuesto.

Traducción Alfredo García