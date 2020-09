Lorenzo Méndez le envía devastador mensaje a “alguien”, que dice que no es Chiquis

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

“¿Quieres observar quién te valora y te respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti”, escribió Lorenzo Méndez en sus redes sociales, luego de que ayer, su aún esposa Chiquis Rivera comunicara su separación, sin embargo, el cantante lo borró enseguida y afirmó que de ninguna forma iba dirigido a ella.

Ante la avalancha de críticas al respecto, Lorenzo aclaró que el mensaje no era para su esposa.

“El tweet pasado que borré no es hacia mi esposa. Por favor no seas de amarra navajas. Love and respect always (Amor y respeto siempre)”, indicó.

El cantante en sus redes sociales interpretó el tema “La Barca” , el cual aseguró que es muy especial para él.

