Daniela Schmidt reflexiona sobre la amistad, tras formar parte de 'El Club de los idealistas'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El poder estrenar la cinta “El Club de los Idealistas” en medio de la pandemia, para Daniela Schmidt significa un regalo al alma, no solo para ella, sino también para el público, debido a que en ella, se resalta el valor de la amistad.

“Es una película que justo en este momento, nos va a caer como un bálsamo al alma, es una comedia que trata de los amigos, uno de los temas que más me apasiona en la vida y también trata los ideales de juventud, que vale la pena retomarlos y no permitir que te los arrebaten”, indicó la actriz.

“El Club de los idealistas”, cuenta la historia de un grupo de amigos, que se reúnen en el campo, para inaugurar la casa en la que alguna vez planearon retirarse juntos, tras su jubilación, por lo que a través de esta cinta, Daniela reflexionó sobre la importancia de la amistad.

“Definitivamente, todos los proyectos que yo he hecho, me hacen pensar, en este caso reflexioné en el poder que tiene la amistad en mi vida, tengo un amigo que viene desde mi infancia, otros que vienen de hace poco tiempo, pero a veces se nos olvida cultivar la amistad, y desde que hice la película, no pasa un día en que no busque darle amor a mis amigos, a mis amistades, porque son la familia que escogemos, no hay que olvidarnos nunca de los amigos”, señaló.

En esta cinta, la actriz interpreta a Paulina, quien tiene que tomar una decisión difícil para continuar con sus ideales.

“En esta historia, Paulina toma una decisión muy fuerte, que hemos visto en otros personajes de la ficción y en la vida real, a veces, como madres, es difícil tomar ciertas decisiones de la vida, porque tienes una responsabilidad con tu hijo y cómo puedes afectarlo, pero también siento que si una madre no está bien consigo misma, no está tranquila en su espíritu y corazón, se puede llegar a hacer mucho daño, hay que ser muy cautos para juzgar a las mujeres que toman decisiones que pudieran parecer muy salvajes respecto a su familia, pero si nos acercamos, podemos ver que no podemos ser tan insensibles”, señaló.

Además de estrenar esta cinta, la actriz forma parte de la segunda temporada de “Monarca”.

“Estrenamos la segunda temporada de “Monarca” si les gusto la primera, la segunda los va a matar”, indicó.