Horacio Palencia seguirá cantando 'Mi Razón de ser', simplemente porque es de su autoría

Diana García

Corresponsal Cd. De México

A tres años de enfrentar con José Luis Calderón un juicio por la autoría del tema “Mi Razón de ser”, el cantautor Horacio Palencia asegura que no dejará de cantar esta canción, y seguirá luchando legalmente por demostrarlo, porque no le parece justo, ni ético, que se le difame de esta forma.

“Todavía está en pie todo eso, ha sido un desgaste en todos sentidos, aunque he tratado de no enfocarme mucho en esa bronca, porque sí me afecta un poco a la hora de ser creativo, a la hora de hacer mi trabajo musical. Al principio, pensé que no iba a pasar a mayores, de hecho no tenía abogado, ni nada, pero ya que vi que la cosa era más seria, tuve que apoyarme en buenos abogados y es lo que estoy haciendo, ahorita ellos están trabajando en ese caso, no ha sido fácil”, indicó.

Horacio se siente mal por este problema y lamentó que las autoridades le hayan dado cabida a la demanda de una persona como José Luis Calderón, que se dedica a mentir, lo que le ha causado ya mucho daño, no solo a él, que han llegado a exhibirlo como si fuera un delincuente, sino a sus padres, que nada tienen qué ver con la querella de este señor.

“No es tanto por el hecho de que recaiga en mi ese sentimiento “de culpa”, de que yo robé esa canción, como lo dice él, sino por todo lo que hay en mi alrededor por parte del gobierno, que me mostraran casi, casi como delincuente, que haya citatorios de la FGR, que mis papás estén demandados, esa parte de la intimidación es lo que me pone mal”, reveló.

Horacio enfatiza que le parece injusto que las autoridades no hayan corroborado antes, quién es en realidad José Luis Calderón y la demanda siga su curso, aún cuando ya se ha demostrado que está mintiendo.

“Yo me dedico a hacer música, a hacer cosas positivas para la sociedad, y de alguna forma, que el gobierno permita que este tipo de personas que no tienen una trayectoria, que tienen una trayectoria de extorsión, que le ha hecho lo mismo a otra gente, que todavía le permitan hacer esto, esa es la parte que me afecta más, pero estoy seguro que el gobierno finalmente va a hacer las cosas bien”, indicó.

El cantautor dejó claro que él quiere demostrar ante el juez, que le asiste la razón, que el tema es de su autoría, por lo que de ninguna forma llegaría a un acuerdo extra judicial con Calderón.

“No, para nada buscó llegar a un acuerdo, yo no soy de los que gustan premiar la desfachatez de la gente que se dedica esto, porque es un incentivo para que sigan haciendo este tipo de cosas, entonces, mejor por la vía legal hay que arreglar las cosas”, indicó.

Ahora que ofrecerá un concierto virtual al lado de Río Roma, el 19 de septiembre, Horacio aseguró que interpretará el tema por el cual ha sido demandado.

“La canción es mía, no es de él, la tengo que cantar, porque es de las preferidas del público”, comentó.

La historia del reclamo

Habrá que recordar que el señor José Luis Calderón asegura que él, supuestamente, le dio en 2013 el tema “Mi Razón de ser” a Sergio Lizárraga, líder de la Banda MS, para que la grabara, sin embargo, tuvieron problemas, se distanciaron y el tema quedó en el olvido.

Cuando la banda grabó la canción, que es uno de sus más grandes éxitos, y en el disco apareció que el autor es Horacio Palencia, Calderón demandó a ambos por plagio (2014), pidiendo primero que dejarán de cantar su canción, le pagaran las regalías obtenidas y más aún, que se impidiera que la banda continuara trabajando.

Horacio, como ya expuso, está seguro que el tema es suyo, y que el señor miente, tratando de sacar un beneficio, por lo que espera la resolución del juez.

Por su parte, Sergio Lizárraga asegura que la historia que ha repetido Calderón una y mil veces, es mentira, pues eso que cuenta nunca pasó, pues no lo conoce, además de que él, en el tiempo que asegura Calderón le dio el tema, él no decidía qué grababa la banda, que, por si fuera poco, nunca ha recibido temas de cualquier compositor que se les acerca, no ha sido jamás su forma de trabajar.

El juicio ya se hizo largo, pues ambas partes han ido ganando y perdiendo instancias de acuerdo a las pruebas mostradas y el juez no ha dado aún la sentencia final.