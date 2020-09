David Chocarro, feliz con el estreno de 'La Doña' por Peacock

Diana García

Corresponsal Cd. De México

El actor David Chocarro celebró que el público pueda volver a ver “La Doña: Edición Especial” (13 capítulos), a partir de este 15 de septiembre por la plataforma Peacock.

“Feliz, la verdad, cuando uno va creando contenido y todo, cuanto más se reparta por el mundo, en todas las versiones posibles, siempre va a ser mejor. Me parece buenísimo, es un acierto que ahora se pueda ver por Peacock, por varias razones: poder entregarlo en una plataforma de acceso gratuito a la gente, me parece necesario; además, es una edición limitada, que van a disfrutarla aún más, quienes no la vieron, porque tienen el concepto de que son historias muy largas, van a ver lo mejor de “La Doña”, yo creo que es un acierto”, indicó el actor argentino.

David guarda los mejores recuerdos de “La Doña”, pues su papel de Saúl Aguirre, le permitió abrirse camino internacionalmente, aún cuando ya tenía una carrera consolidada.

“Cómo actor, es una hermosa experiencia es una gran desafío poder aterrizar una historia tan cercana a la realidad, logramos que la historia fuera bien cercana a la gente, con temas muy actuales; en lo personal, cada personaje te deja algo, en este caso, también a nivel profesional me trajo una exposición, porque aunque venía haciendo lindas producciones, creo que esta me puso en otro nivel y me trajo otras posibilidades, si fue muy importante”, indicó.

Solo hay una cosa que David lamenta de su participación en “La Doña”: no haber podido ser parte de la segunda temporada, debido a los compromisos que tenía ya firmados previamente.

“Cuando arrancó la posibilidad de una segunda temporada, yo salí a aclarar que por agenda, me era imposible hacerla, estaba en México, grabando una película y saliendo de ahí, tenía que arrancar “100 Días Para Enamorarnos”, había muchas condiciones que lo hacían imposible, es muy difícil hacer coincidir un elenco tres años después”, puntualizó el actor.