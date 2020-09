Camila Sodi se pone en el lugar de las mujeres violentadas

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de haber dado vida a Rubí, una mujer ambiciosa, Camila Sodi vuelve a interpretar a Isabel, una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar, en la segunda temporada de la serie “Falsa Identidad”, lo que la llena de orgullo, ya que son dos personajes completamente distintos , que le permiten mostrar su talento y versatilidad.

“Me encanta, justamente, Rubí y la Chabela son el agua y el aceite, dos mujeres completamente diferentes, creo que eso es un poco la belleza de lo que hago, de lo que logramos con nuestro trabajo, me encanta mi trabajo, me siento muy bendecida, procuro siempre eso: interpretar mujeres muy distintas”, expresó Camila, en exclusiva para La Voz/TVyMás.

Así como Camila busca, sin prejuicio alguno, personajes distintos, lo mismo busca historias diferentes, que en conjunto logren el producto ideal para su crecimiento histriónico.

“Generalmente no juzgo a los personajes, porque en mi vida conozco a una Rubí, conozco a una Chabela, creo que todos tenemos cerca, mujeres diferentes, sin juzgarlas, nada más entendiendo de dónde vienen, y lo mismo con los personajes, no los juzgo, procuro buscar proyectos distintos que me emocionen en conjunto y de ahí uno construye el personaje”, indicó.

En “Falsa Identidad”, producida por Argos para Telemundo, Isabel ha tocado las fibras más sensibles de Camila, pues sabe que hay muchas mujeres en el mundo, que desafortunadamente, como su personaje, están viviendo violencia intrafamiliar, lo que se ha acrecentado con la pandemia.

“Lamentablemente es el caso de muchas mujeres, nunca me había tocado hacer una mujer en esta situación y nada más con actuarlo, uno siente escalofríos, la verdad y creo que está escrito de una manera muy sensible, para que vean esta posibilidad de poder escapar, de tomar esta decisión sobre tu destino“, indicó.

Para Camila, este personaje refleja esa lucha interna que viven muchas mujeres violentadas, que solo buscan proteger a sus hijos, que se reinventan y salen adelante.

“Creo que Isabel, cien por ciento tiene ese instinto que tenemos todas las mujeres, tengamos hijos o no, tiene esa parte maternal de apoyar a la gente que amamos, va más allá si tienes hijos o no, definitivamente es un personaje que explora eso”.

La actriz considera que esta segunda temporada de “Falsa Identidad”, será la más intensa para Isabel, quien ahora vivirá en Nebraska, bajo el programa de protección para testigos.

“Yo creo que es la temporada más intensa para el personaje de Isabel y más oscura, va a haber muchas sorpresas, mucha acción y también mucha maldad de los malos, ya verán lo que pasa, Isabel tiene un corazón muy grande y está protegiendo a sus hijos”, puntualizó.

CONÓZCALA

Camila Sodi