Azela Robinson hace reflexión sobre la muerte de Xavier Ortiz

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Triste por la muerte de Xavier Ortiz, con quien confiesa jamás se dio la mano, la actriz Azela Robinson reveló que poca gente sabe todo lo que vive un artista, toda la carga emocional que va librando día con día, en lo profesional, en lo económico, hasta como en el caso de Xavier, llevarlos al suicidio, como ella misma ha pensado alguna vez.

“Yo no conocía Javier Ortiz, de Garibaldi, salvo algunas sonrisas que me brindó en los pasillos, pero se me salen las lágrimas al pensar en todo lo que padeció para culminar en algo que a veces, yo he llegado a considerar”, expresó la actriz.

Debido a que como actores, todo el tiempo están expuestos a las críticas y al menosprecio, Azela aseguró que no es fácil permanecer en una carrera tan demandante en todos aspectos.

“Aquí, diario eres rechazado, porque no tienes el perfil, o por gordo, o viejo, mal actor o porque eres demasiado buen actor... o porque la gente no te ubica o estás encasillado... pretextos siempre hay y son válidos, lo que es terrible es el constante de escrutinio y rechazo que sufrimos los actores y artistas”, indicó.

Azela dejó ver que hay quien piensa que como son artistas, tienen su vida económica resuelta y no es así, como cualquier otra persona, con otra profesión, es difícil sobrevivir.

“Y la gran mayoría vivimos al día, a veces trabajando hoy, para pagar las deudas de hace meses, para terminar el proyecto, igual con una mano adelante y otra atrás, hasta conseguir otro proyecto y a veces te das cuenta que el tiempo, la vida, se te fue encerrado en un foro o viviendo en hoteles y comiendo de la chingada, con tu familia lejos.

“Y a veces terminas cansado y deprimido, a veces que ya no puedes más, porque no te cumplen, no te pagan o nomás no alcanza y los hijos reclaman tu ausencia... y entonces te sientes fracasado solo y vacío”, comentó.

Azela lamentó el triste deceso de Xavier Ortiz y los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de suicidarse.

“Me duele pensar en este hombre bondadoso, llorando en su soledad y desolación, sintiéndose un fracaso antes de tomar su última decisión, porque cada vez que se quita la vida un compañero, se muere un poquito más de nosotros los cómicos”, comentó.

