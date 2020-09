8 nuevos murales en el área de Phoenix son hermosos y tienen un mensaje especial

Elizabeth Montgomery

Si quiere saber qué está pasando en la comunidad del área metropolitana de Phoenix, hay que observar las paredes.

Están apareciendo nuevos murales en los lados de los edificios y los callejones por todo el Valle. Algunos son simplemente hermosos, mientras que otros, además contienen un mensaje que hacer reflexionar y es difícil pasar por alto.

¿Pero los espectadores conocen a los artistas que los pintaron?

Estos murales han proporcionado algo nuevo e interesante para ser apreciado por los amantes del arte, mientras que la mayoría de las galerías han sido cerradas en los últimos meses por la pandemia de COVID-19, estas obras están permanente abiertas para su contemplación.

Aunque vibrantes y hermosos, muchos de estos nuevos murales fueron provocados por la pérdida de amigos, celebridades o como una respuesta a los problemas de justicia social como el movimiento social Black Lives Matter (La Vidas Negras Importan).

Aquí están los creadores detrás de algunos de los nuevos murales que se pueden ver en un paseo por el centro de la ciudad de Phoenix.

‘Dreams on Pause’

El ex artista de graffiti, Clyde Thompson, comenzó su viaje hacia las artes en el 2012. El nativo de la ciudad de Tempe se graduó de la Universidad Estatal de Arizona con un título en estudios de diseño.

Uno de sus murales más recientes titulado "Sueños en pausa", se puede encontrar en el lugar que lo vio crecer en las calles de Tempe, en una pared en Danelle Plaza, cerca de las avenidas Southern y Mill.

Su más grande obra, "Graffiti & Love", está en un edificio de 14 pisos en una ubicación fuera de la Interestatal 10 y la Warner Road, en Tempe. En una publicación en Instagram, Clyde aseguró que el gran mural es un tributo a un amigo de toda la vida que perdió víctima de un linfoma de Hodgkin.

Su mural de 144 pies de ancho, titulado "Timeless" se encuentra en el Renaissance Hotel en el centro de Phoenix. Cuando la luz del sol ilumina el mural, las formas cambian.

‘Beyonce y Jay-Z’

Giovannie Dixon, también conocido como “Just”, hizo que recientemente se elaborarán varios murales en el centro de Phoenix. El artista salta entre los murales de pintura con aerosol del Valle y la ciudad de Denver, Colorado, inspirados en la cultura negra.

Uno de sus murales más recientes en Phoenix es una pintura de Beyonce y Jay-Z. El mural fue encargado por los propietarios del bar The Boom Boom Room, que pronto abrirá, y está ubicado en la intersección del este de la McDowell Road y el norte de la Calle 16.

Dixon también es el artista detrás de un mural de Dion Johnson en el lado de Nami Vegan Treats, ubicado en el 2014 N. Seventh St. en Phoenix. Johnson fue asesinado a tiros por un policía del Departamento de Seguridad Pública el pasado mes de mayo.

Dixon también tiene una sección en escala de grises del mural inspirado en Black Lives Matter, que se encuentra en la esquina de las calles Tercera y McKinley.

‘We Can End Gun Violence’

El renombrado muralista de Phoenix, Lalo Cota, es uno de los artistas detrás de este nuevo mural en Carly's Bistro. El mural es una colaboración entre Cota y Tato Caraveo y fue encargado por Moms Demand Action, en respuesta a las muertes recientes debido a la violencia con las armas de fuego.

Los esqueletos y saguaros característicos de Cota se pueden encontrar en todo el Valle, incluso en Republica Empanada en Mesa. Cota es autodidacta, según su sitio de internet, y se inspira en fuentes que incluyen el arte popular mexicano y la cultura “lowrider” chicana.

‘Sisters’

Muchos querrán ver este mural de color rosa brillante y azul, muy cerca de las Calle Siete y la Calle Roosevelt. El mural se titula "Muse" y ha sido un punto de acceso en las redes sociales desde que Nyla Lee lo pintó en el 2018.

Desde entonces, la artista autodidacta ha pintado varios murales en el centro de Phoenix, incluido su mural más reciente titulado "Hermanas" en un costado de la New School for the Arts de la ciudad de Tempe.

Lee pintó "Protector" que se puede encontrar en la Calle 1, en un lugar ubicado detrás de The Churchill, en Phoenix. También tiene un mural en el callejón de la Calle Oak, entre las calles 14 y 15.

Lee es uno de los artistas detrás del mural de 125 pies de largo de dos rostros femeninos, pintado en una pared en la Avenida Ocho y Calle Jefferson. "Luv N 'Phx" fue una colaboración entre Lee y el artista Isaac Caruso. Lee es también uno de los seis artistas que pintó un gran mural para apoyar el movimiento Black Lives Matter, en la esquina de las calles Tercera y McKinley.

‘Love Fights Back’

Este mural fue creado por nueve artistas locales en el transcurso de dos días. Como varios otros, fue pintado como parte de las protestas que ocurrieron en todo el país, debido a la muerte de George Floyd, un hombre desarmado que murió bajo custodia policial, en mayo.

Los artistas incluyen a Larry Valenzuela, BBoy House y Sacred Glyphs.

El mural más reciente de los creadores es la pieza de Valenzuela en Glendale, una cadena de oro entre dos puños que también dice que el amor se defiende. El mural se puede encontrar en Primitive Ink, 6514 W. Bethany Home Road.

‘Kobe y Gigi’

Isaac Caruso pintó este gran homenaje al difunto basquetbolista Kobe Bryant y a su hija Gianna. La colorida pieza muestra a los Bryant jugando baloncesto con halos dorados sobre sus cabezas.

La pieza fue encargada por Bikini Beans Coffee y se puede encontrar en el 2330 al norte de la Siete Calle, en Phoenix.

Caruso también tiene varios murales nuevos en Phoenix, incluida una sección de una gran pintura en un callejón detrás de The Churchill, cerca de la Calle Primera y la McKinley.

El callejón también cuenta con una pieza de Lucinda Hinojos, que representa a una niña indígena con una mano pintada de rojo sobre su rostro, junto al mensaje: "No más hermanas robadas".

‘James Baldwin’

La artista Antoinette Cauley pintó un retrato de James Baldwin que se plasmó recientemente en el costado del edificio de oficinas de nueve pisos Ten-O-One, en la Avenida Central y la Calle Roosevelt.

Cauley, originaria de Phoenix, es mejor conocida por fusionar retratos de mujeres jóvenes con imágenes de hip-hop. Su pintura, "Disculpe, tengo demasiadas joyas" fue la ganadora de la exposición calificada con un jurado de Artlink, el año pasado.

Se enteró de Baldwin durante un viaje a París, le comentó a The Republic.

"Nunca supe sobre él en la escuela y fue simplemente alucinante para mí, que no me enseñaron en las clases sobre alguien tan importante", comentó.

'Black Lives Matter'

Se pintó un nuevo mural en Phoenix para apoyar el movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), creado por seis muralistas de Phoenix, incluidos Muta Santiago, Lee, Ashley Macias, Dixon, Clyde y MDMN.

El mural está ubicado en la pared de un edificio vacío en la esquina de las calles Tercera y McKinley. Cada artista tiene su propia sección de la pared con flores que unen el diseño.

Traducción Alfredo García