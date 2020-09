Traen lo mejor del arte abstracto latinoamericano a Phoenix

Alfredo García

lavozarizona.com

Hay artistas que a lo largo del tiempo encontraron formas de expresar su sentir a través de un lenguaje propio, independiente, y utilizando formas, colores y líneas, que no necesariamente podían ser reconocibles en el mundo cotidiano; surgiendo así el arte abstracto.

La pintura y la escultura, principalmente, permitieron un escape de la realidad bajo temas generalmente geométricos, dándole espacio al color, y en obras que le exigen al espectador aproximarse de forma no tradicional para entender el pensamiento y las encrucijadas mentales de los creadores.

Con base en esto, el Phoenix Art Museum seleccionó para su próxima reapertura el trabajo de los mejores artistas latinoamericanos innovadores, además de obras de modernistas estadounidenses y algunos europeos, en la exposición Stories of Abstraction: Contemporary Latin American Art in the Global Context.

El trabajo de Marcolina Dipiero (Argentina), Danilo Dueñas (Colombia), Darío Escobar (Guatemala), Janet Toro (Chile), Adán Vallecillo (Honduras), se unen a obras de más de 25 artistas provenientes de latitudes como Venezuela, México, y Brasil. El Museo también está compartiendo las creaciones de los artistas locales Liz Cohen, Matt Magee, Rotraut Klein-Moquay y Geny Dignac.

Estas obras fueron donadas recientemente al Phoenix Art Museum por Nicholas Pardon, cofundador de la antigua SPACE Collection, la colección más grande en los Estados Unidos de arte abstracto latinoamericano, posterior a la década de 1990.

Más de 40 pinturas, instalaciones tridimensionales, esculturas y más, se podrán apreciar en el ala especial del museo (Steele Gallery) a partir del 1 de octubre para los miembros registrados, y desde el 14 de octubre y hasta el 31 de enero, para el público en general.

Según un comunicado de prensa del Museo de Arte de Phoenix, habrá una serie de medidas de seguridad y cambios operativos en el museo, que incluyen el uso obligatorio de cubrebocas para el personal y los visitantes y un número limitado de personas que puedan ingresar al museo por día.

Otras de las exposiciones del museo, ubicado en el 1625 N. Central Avenue en el corazón de Phoenix, incluyen "Teresita Fernández: Elemental", "India: la Musa de la Moda" y "Ansel Adams: Realización de la impresión". Se puede llamar al teléfono (602) 257-1880 para obtener información sobre los boletos, descuentos y días de entrada gratis al museo.