Charly López asegura que él está en paz, aunque sí muy triste por la muerte de Xavier Ortiz

Tras darse a conocer el deceso de Xavier Ortiz, su compañero en Garibaldi y amigo por varias décadas Charly López, empezó a ser atacado en redes sociales, señalándolo como el “responsable” del suicidio del cantante, por no haberlo ayudado y por haber tenido hace tiempo un problema con él, por lo que el ex Garibaldi aclaró que entre ellos se arreglaron las cosas, porque siempre hubo mucho amor, se querían como hermanos.

“Hago este video por una razón, por el amor que le tengo a Xavier y al grupo Garibaldi, que en paz descanse mi hermano, no había hablado, no había dicho nada, porque no acostumbro a hacer esto en mis redes sociales y lo pueden checar. Se nos está atacando a Sergio y a mí, justamente, en primera, porque subí un video el domingo en la madrugada, y todos pensaron que era una burla para Xavier, esa es la primera, en segunda, todo mundo piensa que yo le robé el concepto a Xavier (del reencuentro de Garibaldi).

Charly aclaró que la discusión con Xavier surgió por el nombre de Garibaldi, porque uno estaba organizando el reencuentro del grupo en sí, y el otro, un nuevo grupo con jóvenes, pero años después, su amor de hermanos los hizo olvidar todo y volver a abrazarse.

“Xavier y yo peleamos o discutimos en algún momento por el nombre, él estaba haciendo un reencuentro, reencuentro de Garibaldi, era juntar a los integrantes del grupo ”, comentó el cantante.

Charly pidió, que por respeto al hijo de Xavier, se deje la gente de especular y decir cosas que no son ciertas.

“A mí me ha dolido mucho, estos dos últimos días han sido terribles para mí, por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado, porque hay un pequeño de ocho años que es Javier, que es nuestro sobrino de todos los Garibaldi, de Luis de Llano (creador de Garibaldi), que hay que cuidarlo, hay que protegerlo, ya no es tanto por mí”.

El ahora empresario, insistió en que la pelea con Xavier, en un programa de televisión, en el tono que haya sido, quedó atrás para ellos dos, y eso fue lo importante para ambos, pues comprendieron que fue una pelea entre hermanos, como hay en muchas familias, incluso ellos, cuando estaba el grupo discutían fuerte, pero siempre estaba juntos, queriéndose mucho.

“Simplemente para aclararles, qué es lo que se habló en ese programa, que si en algún punto me sintieron déspota, porque Xavier me empezó a atacar, fue una pelea de hermanos, nos mentamos hasta la madre en el grupo, Sergio, Paty, nos peleábamos, per nos queríamos, al final del día, seguiremos siendo hermanos , lo siento mucho y lamentó mucho la muerte de mi hermano Xavier”, indicó.

Charly dejó también en claro, que si ni él ni sus compañeros hicieron algo por Xavier, en el tema económico, fue porque él jamás les pidió ayuda, aún cuando entre todos hay mucha confianza.

“Tengo un sentimiento por la manera en que se fue Xavier, y no estoy llorando para que digan: “está llorando lágrimas de cocodrilo”, es un sentimiento de impotencia, no estuvimos, porque nunca nos pidió ayuda, porque su familia tampoco estaba enterada, si hubiera pedido ayuda a cualquiera de los siete de Garibaldi a Luis de Llano, lo hubiéramos ayudado, no sabemos en qué situación se encontraba Xavier, no teníamos idea”, puntualizó.