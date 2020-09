Kardashians ponen fin a su 'reality show' tras 14 años y 20 temporadas

EFE

Los Ángeles, CA.- El programa televisivo "Keeping Up With the Kardashians" pondrá fin a su andadura a comienzos de 2021, cuando se estrenen los últimos episodios tras más de 14 años en emisión y 20 temporadas de éxito ininterrumpido.

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial", anunció la familia Kardashian-Jenner en un comunicado conjunto.

El escrito contiene las firmas de Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.

"Estamos más que agradecidos con todos ustedes, que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos que hemos tenido", aseguraron.

Por su parte, Kim Kardashian calificó la decisión de "difícil" en su perfil de Instagram y avanzó a sus más de 180 millones de seguidores que la última entrega del "reality show" se lanzará a principios de 2021.

"Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que jugaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre", afirmó.

Estrenado en 2007, "Keeping Up With the Kardashians" convirtió a la familia Kardashian-Jenner en estrellas internacionales, al ser las protagonistas de un programa que revolucionó el panorama televisivo y que se emitió por todo el mundo mostrando las intimidades y el día a día de la mediática familia estadounidense.

Además del éxito del programa, por cuyos últimos tres años la cadena E! pagó más de 100 millones de dólares, el formato ha dado paso a una lucrativa saga de negocios bajo la marca de la familia.

A la luz del formato se lanzaron colecciones de moda, líneas de maquillaje, videojuegos y aplicaciones móviles, además de un rentable seguimiento de las andanzas de sus protagonistas en medios de comunicación de todo tipo.

La impulsora del formato Kris Jenner era conocida en el mundo del espectáculo tras contraer matrimonio con Robert Kardashian, el popular abogado de O.J. Simpson, y posteriormente casarse con Caitlyn Jenner, cuando era conocida como el atleta olímpico Bruce antes de hacer público su cambio de género.

Pero el programa elevó la fama de Jenner y sus hijas de ambos matrimonios a niveles nunca vistos en la farándula internacional, aupadas por el auge de las redes sociales.