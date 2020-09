Giovanni Medina calla ante noviazgo de Ninel Conde con Larry Ramos

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La ex pareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, evitó hablar sobre la relación que mantiene la actriz y cantante con Larry Ramos, un agente financiero colombiano, que enfrenta en Estados Unidos, una serie de demandas por fraude.

“No puedo hablar nada. Me da mucha pena no poderles ayudar, pero tengo que acatar lo que las autoridades nos están dictando y no puedo hablar nada”, indicó Medina, quien está librando un proceso legal con Ninel, por la guarda y custodia total de su menor hijo.

En estos momentos, Giovanni sostiene que lo más importante es su hijo, por lo que evitó entrar en dimes y diretes, respecto al noviazgo de Ninel.

“Estamos tranquilos, mi hijo está mejor que nunca y eso es lo importante. Yo de eso (noviazgo de Ninel) no voy a hacer leña del árbol caído, yo solamente estoy enfocado en sacar adelante a mi hijo y eso es todo”, indicó.

Sobre la posibilidad de que su hijo vuelva a convivir con su madre y ahora con la pareja de esta, Giovanni aseguró que eso lo decidirá la autoridad.

“No son temas que yo decida, eso lo regula el estado y lo vamos a acatar”, señaló.

