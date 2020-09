Israel Jaitovich lucha por la excelencia en los programas de comedia

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El actor Israel Jaitovich, quien funge también como director de Distrito Comedia, presentó, junto con Damián Villar, director general de contenidos y producción de Televisa Networks, el proyecto Comedia Networks, el nuevo sello de Televisa Networks, en el que se englobarán todas las producciones y contenidos de comedia.

“Comedia Networks es un proyecto, es una nueva dirección que busca agrupar la especialización del humor, la comedia es un género que se cuece aparte, no es lo mismo un escritor de melodrama, que un escritor de comedia; un director de comedia, no es lo mismo que un director de melodrama, no porque uno sea más que el otro, simplemente, porque son géneros diferentes”, expresó Jaitovich en conferencia de presenta.

Como parte de Comedia Network, se producirá la primer narco comedia de México, una parodia de este singular género, que ha atrapado a la audiencia en la última década.

“Será la primer narco comedia de México, este género, que es tan bien recibido o que tiene bastante rating, que es el de las narco series, pensamos que la evolución del mismo género es hacerlo en parodia, también para trivializar el tema y quitarle esa grandeza que le hacen a los narcos, en esta serie, nadie va a querer ser narco, eso sí se los puedo garantizar”, comentó.

El equipo de Comedia Network, no ha dejado de trabajar a pesar de la pandemia.

“Durante la pandemia no nos detuvimos, trabajamos con todas las medidas sanitarias. Los protocolos sanitarios son bastantes rigurosos aquí en Televisa”, señaló el también actor y conductor.

