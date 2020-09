Frida Sofía sugiere a Ninel Conde ir al psiquiatra

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Ninel Conde diera a entender en un programa de televisión, que las acusaciones de fraude en contra de su actual novio Larry Ramosm son orquestados por Frida Sofía y el padre de su hijo Giovanni Medina, Frida Sofía le respondió en su muy particular estilo, negando tajantemente conocer al ex marido de Ninel.

“Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex”, indicó Frida Sofía.

La hija de Alejandra Guzmán, lamento que Ninel haya opinado sobre el pleito que tiene con su madre.

“No quiero ser grosera, pero ya que dices que ‘qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’, yo te respondo ‘pues qué se puede esperar de una mujer, que en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic), andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo’. Y no de cualquiera....”, escribió Frida Sofía.

Sin más, Frida Sofía le recomendó a Ninel, que vaya al psiquiatra, ya que sus relaciones sentimentales, no han sido las más sanas.

“Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones”, comentó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: