Lucero, sin planes de regresar a las telenovelas

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

En plenitud de talento y belleza, Lucero celebra que a lo largo de 40 años de carrera artística, el público la ha acogido y lo siga haciendo día a día a nivel internacional, por lo que está feliz de compartir su álbum digital “Lucero 20 y 20”, una recopilación de las cuarenta canciones más emblemáticas de su trayectoria.

“Estaremos presentando un cúmulo de etapas y temas con nuevas ediciones, que tal vez muchos no conocían en esas versiones y por supuesto los clásicos de siempre, con los que estaremos celebrando mis 40 años de carrera ininterrumpida. Es una edición de mis cuarenta canciones más emblemáticas, donde reúno temas que representan todo lo que he ido haciendo durante todos estos años, desde que era una niña, hasta el día de hoy", señaló.

A lo largo de su trayectoria como intérprete, Lucero ha podido experimentar en diferentes géneros de la música, mostrando su gran versatilidad, por lo que asegura, no se cierra algún día a cantar reggaetón, si le nace del corazón, no se cierra a nada a priori.

“No me siento atada a dejar de hacer algo algún día, siempre he dicho que no es que el día de mañana vaya a grabar reggaetón, cumbia, salsa, luego polka, no se trata de eso, lo que he tratado, es hacer lo que me nace del corazón, lo que me abre caminos en la música y que al público pueda gustarle”, señaló.

No hay planes de regresar a las telenovelas

Aunque su versatilidad artística le ha permitido también ser una estrella de las telenovelas a nivel mundial, incluso, a pesar de que en este momento, la retransmisión en México de “Soy Tu Dueña”, al lado Fernando Colunga, tiene un rating muy alto, demostrando lo que el público la añora en los melodramas, Lucero confiesa que, por ahora, no planea regresar a la actuación, está centrada en el canto.

“Es verdad que tal vez no he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros, estamos en momentos diferentes en donde el público tiene muchas opciones y hay muchas nuevas producciones que se pueden ir contemplando; por ahora, la música es mi gran compañera, es la que alivia muchísimas cosas tanto en mí, como en el público", indicó.

Una eterna soñadora

En estos cuarenta años, la actriz asegura que su secreto para mantenerse vigente, ha sido el seguir soñando.

“Yo intento mantenerme vigente, ilusionándome todos los días, soñando, teniendo comunicación con el público dándole vida a las cosas que he hecho, valorándolas mucho, intentando nuevas ideas, nuevas historias”, puntualizó.

