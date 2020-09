Niega ex productor de Joaquín Bondoni, acusaciones de robo de tema e imagen

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que el incipiente cantante y actor Joaquín Bondoni acusara al productor Sergio Plascencia, de robo de un tema y de uso indebido de su imagen, el presidente de “Alternativa Representa”, niega haber incurrido en un ilícito y asegura que todo se ha hecho bajo contrato firmado con la madre de cantante, quien funge como su manager, ya que él es menor de edad.

“Yo tengo un contrato, yo no obligué al señor Joaquín Bondoni a ir a cantar, él fue a cantar la canción por su propia voluntad. Es una canción increíble, es inspiradora, profunda y nadie le robó nada. Están mal asesorados y las consecuencias de esta difamación, se verán más adelante”, señaló el productor a través de un comunicado.

Plascencia asegura que desde que Joaquín despegó su carrera como cantante, formando el dueto de “Los Aristemo”, al lado de Emilio Osorio, su empresa estuvo involucrada en la producción y promoción de sus shows, que fueron muy exitosos, pero al desintegrarse el dueto, “Alternativa Representa” decidió apoyarlo como actor y cantante, y entre los primeros proyectos estaba su participación en una obra de teatro con Mauricio Islas y en la grabación de un disco, cuyo primer tema, sería precisamente “Blanco y Negro”, hoy motivo de la disputa, que su empresa produjo y grabó en su totalidad.

Dentro del comunicado, Sergio Plascencia puntualiza que él apoyó a Joaquín, mediante un acuerdo que tenía con su madre y manager.

“Todo, todo, me lo autorizaba la señora Elizabeth Grace (Gress, en realidad) por escrito. Tengo todos los correos donde me pide que interviniera en la negociación con la gente de la obra y para la producción del tema, ella me pidió que yo estuviera al frente como compañía disquera y fue lo que hice, con todos los recursos de la empresa. Pagamos grabaciones, publicidad y promoción, todos los gastos referentes a las firmas de autógrafos”.

El productor señala que esta buena relación del artista con la empresa, se vio cortada de un momento a otro, sin más explicación que un despido verbal de la madre del cantante y un comunicado en redes sociales, donde desconocen toda relación con “Alternativa Representa”, sin embargo, ellos como dueños del material grabado y con el acuerdo de promoverlo, decidieron lanzar el tema “Blanco y Negro” en todas las plataformas digitales, justo el día que se tenía planeado, por lo que no están incurriendo en un ilícito, pese a que ahora Joaquín asegura que su nombre es una marca registrada y nadie la puede usar sin su consentimiento.

“Un día me cita la señora a su casa y me dice que ya no quiere trabajar conmigo, le dije que así no se hacían las cosas, ya que hay cuestiones legales y éticas de por medio. Ella ofreció pagar los gastos sufragados por Alternativa Representa. No pasaron ni dos días cuando ella saca un comunicado en Redes Sociales diciendo que ya no tiene nada que ver con Alternativa Representa, que su nueva compañía es JRBG, lo que significa que la señora Elizabeth Grace (Gress) ya tenía todo planeado y simplemente nos usó”, comentó Plascencia.

El empresario y productor, lamentó que Joaquín y su madre hayan otorgado una entrevista acusándolo de extorsión y robo, porque eso sí es delito de difamación y tendrá consecuencias legales.

“Lo que hicieron Elizabeth Grace (Gress) y Joaquín Bondoni en la entrevista, se llama DIFAMACIÓN, y ya estarán viendo las consecuencias legales”, puntualizó.

Cabe señalar, que Joaquín cuenta con una gran legión de fans, producto de la fama que obtuvo en la telenovela “Mi Marido Tiene más Familia” y en la secuela “Juntos, el Corazón Nunca se Equivoca”, lo que ha sido aprovechado para despegar su carrera como cantante.

