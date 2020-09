El Bebeto estrena 'Te Quise Olvidar' y pospone boda

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Feliz con su sencillo “Te Quise Olvidar”, El Bebeto da un adelanto de lo que será su disco con mariachi, Cuando te Enamores.

“Es un tema (“Te Quise Olvidar”), que a mí en lo particular siempre me gustó, cuando lo escuché, les dije: “ese tema me gusta bastante”, y me dijeron que si me gustaría grabarlo en versión mariachi, y encantando dije que sí, es una canción que le dio la vuelta al mundo en los 90, y es un honor para mí grabarla de nueva cuenta, ahora acompañado de mariachi”, señaló el cantante sinaloense.

A principios de año, El Bebeto se comprometió con novia Marlen Selene, sin embargo, como les ha sucedido a muchas otras parejas, famosas o no, tuvieron que posponer la boda, debido a la pandemia.

“Yo creo que hay mucha gente que tenía planes de una fiesta, de una boda y todo esto (la pandemia) vino a cambiarlo y hay que esperar”, indicó.

Sin embargo, aseguró que su relación está mejor que nunca.

“Nuestra relación sigue mejor que nunca, nos hemos ayudado mutuamente, es difícil para todos”, indicó.

Durante estos meses en los que se paró toda actividad artística pública y masiva, el cantante aprovechó el confinamiento en casa, no detuvo su creatividad, ni trabajo musical.

“Yo he estado trabajando muchísimo desde casa, estamos planeando, seleccionando temas, estamos haciendo musicales en vivo, no hemos parado, porque pase lo que pase, la vida sigue”, puntualizó.

