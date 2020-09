Ideas de último momento para disfrutar del Día del Trabajo en Arizona

KiMi Robinson

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

El distanciamiento social no tiene por qué limitar las opciones de fin de semana del Día del Trabajo en el momento de plena pandemia de COVID-19.

Las familias pueden quedarse muy cerca de casa y conocer nuevas especies de animales en el Wildlife World Zoo, deslizarse por el Lago Tempe Town en un kayak o ver una película en un autocine. Los arizonenses con más ambición pueden realizar un viaje por carretera: encontrar el lugar perfecto para observar las estrellas en el norte o visitar un pueblo de montaña traído directamente de los Alpes Suizos, yendo hacia Nuevo México.

Aquí hay 10 cosas que se pueden hacer al aire libre en Phoenix y alrededor de Arizona para el fin de semana del Día del Trabajo del 2020.

Conozca los nuevos animales del Wildlife World Zoo

Wildlife World Zoo, Aquarium and Safari Park, en Litchfield Park, dio la bienvenida a varias especies nuevas, incluido el hipopótamo pigmeo que está en peligro de extinción, que llegaron mientras que estuvo cerrado durante cinco meses debido al COVID-19. Los recién llegados también incluyen cachorros de leopardo nublado, monos colobos araña y un bebé capibara. Algunas atracciones permanecen cerradas, pero aún puede viajar en el Sky Ride, African Tram y Safari Train. El zoológico de mascotas, el tanque táctil de rayas y la estación de alimentación de jirafas, también estarán abiertos.

Detalles: 602-321-5478, wildlifeworld.com.

Nadar en el Parque Estatal Patagonia Lake

No hay duda de que los arizonenses aprovecharán el fin de semana festivo para refrescarse en los lagos y ríos de todo el estado. Cerca de 80 millas al sur de Tucson, el Parque Estatal Patagonia Lake es un destino popular donde se puede caminar, acampar, pescar, navegar en bote y observar aves. El lago tiene áreas separadas para nadar y pasear en bote.

Si decide ir, hay que llegar temprano. El parque está limitando la admisión para ayudar a promover el distanciamiento y ha alcanzado su capacidad desde las 9 de la mañana en algunos días de fines de semana ajetreados. Se requiere el uso de cubrebocas en las estaciones de guardabosques, baños y otros edificios, así como siempre que no pueda mantener la distancia social.

Detalles: 520-287-6965, azstateparks.com/patagonia-lake.

Caminata en Sedona

Roger Naylor, experto en actividades al aire libre de Arizona y colaborador de Arizona Republic, hace las siguientes recomendaciones para las rutas de senderismo de Sedona, que son más hermosas en verano:

Sendero secreto de Slickrock.

Sistema de senderos urbanos del norte - Oeste.

Munds Wagon Trail.

El paisaje de Sedona sufre una transformación mágica durante el monzón; solo hay que asegurarse de salirse del camino y regresar al automóvil si hay truenos o rayos. Y, por supuesto, traer mucha agua, bocadillos y protección solar.

Alquilar un kayak

Ya sea que desee quedarse cerca de casa o salir de campamento durante el fin de semana, los alquileres de kayak en Arizona ofrecen la opción de elegir su propia aventura acuática. Algunas opciones incluyen atravesar el lago Tempe Town, ver Horseshoe Bend desde un nuevo punto de vista y descubrir calas escondidas entre las rocas de granito en Watson Lake.

Conducir a través de Bearizona

Grizzlies, lobos y bisontes - Puede observarlos al conducir una ruta de 3 millas a través de Bearizona, un parque de vida silvestre de 158 acres en Williams, Arizona, o pasear por Fort Bearizona para ver animales bebés y algunas de las especies más pequeñas del parque. Entre las adiciones más recientes se encuentran tres cachorros grizzly, que también se pueden ver en la cámara de cachorros del sitio web de Bearizona. Para permitir el distanciamiento social, los espectáculos, los recorridos en autobús y el zoológico de mascotas se han suspendido temporalmente.

Detalles: 928-635-2289, bearizona.com.

Se puede tomar un skyride escénico en Arizona Snowbowl

Suba a los 10 mil pies altura sobre Flagstaff, en el elevador Grand Canyon Express y esté atento a las rocas rojas de Sedona o, en un día despejado, al Gran Cañón. Entre las precauciones de seguridad contra el coronavirus que se están implementando se encuentran el uso obligatorio de cubrebocas y la compra de boletos por internet.

Detalles: 928-779-1951, snowbowl.ski.

Observar las estrellas

No se necesita un telescopio de alta potencia para ver la Vía Láctea, pero se debe intentar escapar de las luces de la ciudad. Algunos de los principales lugares de observación del estado se pueden encontrar alrededor de Flagstaff, una ciudad internacional de cielo oscuro; unos 20 minutos fuera de la ciudad deberían ser suficientes. Y cuanto mayor sea la elevación, mejor será la vista.

Visite una fría ciudad de montaña

Se puede viajar hacia la frontera estatal entre Arizona y Nuevo México, donde se podrán encontrar la pequeña comunidad de Alpine. En un radio de 30 millas, también encontrará 200 millas de arroyos de truchas y 11 lagos. Algunas de las mejores aves se encuentran a lo largo de Rudd Creek Loop Trail; Y hay que asegurarse de mantener los oídos abiertos a los aullidos de los lobos. También está la Carretera del Diablo, ahora oficialmente conocida como Coronado Trail National Scenic Byway, que se dice que es la carretera federal más curvada y menos transitada de los Estados Unidos.

Observe una película en el autocine

Los cines bajo techo han reabierto, pero los autocines en Phoenix siguen siendo mejores. Se pueden ver los nuevos lanzamientos "Tenet" y "The New Mutants" o ver los favoritos de antaño como "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" y "E.T. the Extra-Terrestrial" en West Wind Glendale 9 Drive-In.

Experimente la Biosfera 2 por la noche

¿Se está ya muy cansado de estar en cuarentena? Entonces hay que conocer una instalación que alguna vez puso en cuarentena a ocho personas durante dos años. Biosphere 2, un centro de investigación científica de 3 acres a unas 110 millas al sureste de Phoenix, en Oracle, está abierto para recorridos nocturnos autoguiados. Los siete ecosistemas modelo de Biosphere 2 se utilizan para estudios ecológicos y ambientales.

Detalles: 520-621-4800, biosphere2.org.

Traducción Alfredo García