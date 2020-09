Despiden a Wanda Seux en medio de aplausos

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Querida y respetada por un sinfín de compañeros y amigos, la vedette Wanda Seux fue despedida con aplausos en La Casa del Actor, en donde falleció la tarde del miércoles, y en donde convalecía en estado muy crítico, luego de siete infartos cerebrales que terminaron minando su capacidad de movimiento.

“Estoy en La Casa del Actor, despidiendo a mi amiga, a una mujer inquebrantable, una leyenda, a un ser humano con un corazón de oro, tengo tanta tristeza y a la vez la tranquilidad de saber que está descansado y ya no va a sufrir, ahora toca pensar que trascendió”, comentó Alfredo Cordero, quien fuera gran amigo de Wanda.

Consternado por la muerte de su querida amiga, Cordero describió a Wanda como una mujer inquebrantable, que luchó hasta el último día de su vida.

“La decorticación cerebral que sufrió hace tiempo, hizo que se perdieran y se dañaran estructuras muy finas del cerebro, las cuales cumplen con funciones vitales y aunque hay vida, la vida queda comprometida a un estado nulo, sin embargo, la mente de Wanda estaba presente, y le permitió seguirse expresando de una manera muy limitada y manteniendo siempre un amor muy grande por la vida, hasta el último momento”, señaló.

Alfredo recuerda la última participación que tuvo la actriz en televisión, en el programa “Simón Dice”.

“Me quedó con la sonrisa de mi amiga, me quedo con los grandes momentos de televisión que logramos, que llegaba impecablemente vestida, me quedo con la actuación de 'Simón Dice', estaba ahí una mujer que se estaba reponiendo de siete infartos cerebrales, que hizo todo su esfuerzo para aprender un diálogo, me quedo con la promesa de que nunca me iba a ir de su lado y aquí estoy”,

La actriz será cremada, por lo que Alfredo espera que pueda descansar al lado de su madre, quien fue el gran amor de Wanda.

“Estamos viendo me gustaría mucho que esté con su mamá, y voy hacer lo posible para que pueda estar con ella, quiero que esté en algún sitio donde la gente la pueda recordar”, puntualizó.