Cristian Castro abre su corazón y habla de su padre Manuel 'El Loco' Valdés

A unos cuántos días de la muerte de su padre, Manuel “El Loco” Valdés, el cantante Cristian Castro abre su corazón y asegura que le duele mucho haberlo perdido, pero le agradece la vida, el haberlo querido tanto y el disfrutar con él una relación de padre e hijo, por lo que siempre lo recordará con gran cariño.

“Hicimos una amistad, una relación bonita de papá e hijo que era grandiosa, yo quise estar cerca lo más posible de él, fue lo más cariñoso, me siento contento de que fui lo más cariñoso que pude, le hablé por teléfono todas las veces que pude, lo llevé a todos los lugares que pude, realmente me duele bastante su partida”, señaló el cantante.

Aunque Cristian tardó 30 años en conocer a su padre, asegura que cuando por fin lo hizo, lograron una conexión increíble, que los dos disfrutaron mucho, conociendo cada uno su verdad, quedando atrás el pasado y cualquier rencor o temor, pues el cantante reconoce que cuando era pequeño, tenía miedo de buscarlo, debido a que no sabía si este realmente lo quería tener.

“De adolescente te da miedo, no alcanzas a ver el agradecimiento que debes de tenerle y eso quizás me sucedió en esos años primeros, luego, cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo de que no estuvo ahí, y no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo, no sabía muy bien, yo qué posición tomar respecto a él”.

Finalmente, Cristian supo que fue un hijo muy deseado y su padre siempre quiso acercarse a él, convivir como padre e hijo, pero por distintas circunstancias, no pudo hacerlo, sin embargo, cuando este encuentro se dio, fue de lo más cariñoso con él.

“No tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí, sé que me buscó de chico, sé que tenía ganas de ser mi papá, y bueno, pues yo muy refugiado en mi mamá Socorro, en mi mamá Vero, así crecí, poquito refugiado en ellas, temeroso, ya creciendo un poquito más, tuve la necesidad de tener su testimonio, su versión de las cosas, de ver en sus ojos qué había pasado y que más o menos me dijera la verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente”, indicó.

Cristian agradeció la locura de vida que siempre tuvo su padre, ya que gracias a ello, él vino al mundo como su doceavo hijo.

“Estoy agradecidísimo, porque si no fuera por “El Loco” Valdés, yo no estaría acá, porque si no hubiese tenido 12 hijos, yo no hubiese sido el doceavo, yo no estaba planeado en el destino, ni para el primero, ni para el segundo, ni para el tercero, ni para el cuarto, ni para quinto… para nada estaba planeado, para que llegara hasta el doceavo hijo y fue una suerte eso, es lo que yo creo, y agradezco su locura y su “desestrés” de tener hijos, fue una inconsciencia tener tantos, pero si no fuera por su inconsciencia, yo no estaría acá, así que le agradezco esa locura a mi papá”, expresó el cantante.

Cristian ofrecerá un show en vivo on line, este sábado 19 septiembre, desde Los Ángeles, California.