Florinda Meza, lastimada porque dejaron de transmitir los programas de 'Chespirito'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Televisa dejara de transmitir y de comercializar a nivel mundial los programas de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, su viuda, la actriz y productora Florinda Meza, se dijo lastimada por esa decisión, no porque necesite el dinero de las retransmisiones, sino porque era una forma de sentir que está vivo, sin embargo, con la reacción de enojo del público, ha entendido que él siempre vivirá en sus corazones y nadie lo podrá "matar".

“Los entiendo, los comprendo, han sido lastimados (el público). Yo también me sentí lastimada, porque no necesito económicamente del programa, pero era una forma de sentir que mi Rober estaba vivo. No tuve nada qué ver en esta decisión, no se me participó, no se me llamó, pero de haber sido llamada, les habría pedido que lo retrasaran un poco, no en medio de esta tragedia (la pandemia por Coronavirus), donde la gente lo que más necesita es diversión, porque también, curiosamente, están cayendo en un error que ya cometieron antes”, expresó la actriz.

Aún cuando los programas de “Chespirito” no serán ya transmitidos en ninguna parte del mundo, doña Florinda sabe que a Roberto Gómez Bolaños y sus personajes nadie lo podrá “matar”.

“Les tengo una noticia, nadie podrá matar a “Chespirito” mientras esté en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, seguirá viviendo, porque es más, está en nuestra genética y seguirá por un tiempo. Roberto y “Chespirito” y todos los del programa, todos los personajes seguirán estando vivos, mientras ustedes los recuerden, mientras estén en su memoria y corazones seguirán viviendo", puntualizó.

