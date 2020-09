Salas de cine del área metropolitana de Phoenix están reabriendo. Qué hay que esperar

KiMi Robinson

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

Después de meses de un cierre forzado por la nueva pandemia del coronavirus, los cines en el área metropolitana de Phoenix y en todo Arizona, están comenzando a reabrir.

Harkins Theatres, AMC Theatres y Alamo Drafthouse, han reabierto o anunciado sus planes inminentes. Los cines del interior del estado pueden reanudar su actividad en condados con una propagación de COVID-19 "mínima" a "moderada", según las pautas establecidas por el Departamento de Salud y Seguridad de Arizona (ADHS por sus siglas en inglés).

A partir del pasado 27 de agosto, los cines pudieron reabrir a la mitad de su capacidad en los Condados Maricopa, Pima y Yavapai. Los requisitos de mitigación del coronavirus de ADHS incluyen:

Cubrebocas obligatorios para las personas de 2 años en adelante, excepto mientras comen o beben activamente, así como todo el personal.

Limitar los asientos a filas alternas.

Horarios que eviten las aglomeraciones en las áreas comunes.

Proporcionar condimentos individuales.

Marcar distancia social entre clientes en las filas.

Mantenimiento de unidades HVAC para asegurar una ventilación adecuada.

Comprobación de posibles síntomas de los empleados antes de cada turno.

Equipar a los empleados con PPE.

Desinfección de almohadillas táctiles, mostradores, sillas, apoyabrazos, portavasos, pasamanos y otros puntos de contacto entre cada uso.

Algunos cines, incluido Roadhouse Cinema en Scottsdale, no han anunciado planes de regresar. FilmBar en el centro de Phoenix alquila salas de proyección para grupos de 10 personas o menos.

Aquí están las salas de cine que han anunciado planes de reapertura. Enlaces de sus sitios de internet informan todas sus precauciones contra el coronavirus.

Cine Alamo Drafthouse

El cine de Tempe reabrió el lunes 31 de agosto. Las ubicaciones de Chandler y Gilbert reabrirán el jueves 3 de septiembre.

"Sí, eso significa que tendremos 'Bill & Ted Face the Music' y 'The New Mutants' y la acción en pantalla panorámica alucinante de 'Tenet', de Christopher Nolan. Los boletos ya están a la venta para las tres ubicaciones ", dice el sitio de internet. "Estaremos sirviendo un menú limitado (¡hemos agregado nuevas pizzas!) Pero seguiremos ofreciendo el servicio en el cine que ya se conoce y se espera, solo con algunos nuevos protocolos de seguridad".

Detalles: https://drafthouse.com.

Teatros AMC

Doce ubicaciones de Arizona reabrirán el jueves 3 de septiembre, según el sitio de internet de AMC. En un mensaje dice: "Los auditorios están al 40 por ciento de su capacidad o menos, para permitir el distanciamiento social. Se requieren cubrebocas antes, durante y después de la película, a menos que esté disfrutando de la comida y las bebidas". Las entradas aún no están a la venta.

Detalles: https://www.amctheatres.com.

Cinemark

Cinemark Mesa 16 reabrirá el viernes 4 de septiembre, según su sitio de internet. "Con una planificación cuidadosa y medidas de seguridad muy mejoradas, estamos entusiasmados de comenzar la reapertura gradual de nuestros teatros", se lee en un comunicado.

Detalles: https://www.cinemark.com.

Teatros Harkins

Harkins reabrió sus cines en Arizona desde el viernes 28 de agosto, a tiempo para estrenar "The New Mutants" y "Unhinged". La cadena de cines más grande del estado cerró en marzo y permaneció cerrada cuando la orden de quedarse en casa expiró el 15 de mayo debido a preocupaciones por el COVID-19.

Detalles: https://www.harkins.com.

Picture Show

Picture Show ha reabierto dos de sus tres teatros de Arizona.

Se requiere el uso de cubrebocas en la ubicación de Mesa y solo se las pueden quitar mientras se toman bebidas. En Frontier Village en Prescott, se requieren cubrebocas, pero se pueden quitar mientras se ve la película, según el sitio de internet del cine.

No hay información en el sitio sobre la reapertura de la ubicación de Paradise Valley.

Detalles: https://pictureshowent.com.

Regal Cinemas

Regal Gilbert reabrió el viernes 28 de agosto, según su sitio de internet. El cine proyecta películas más antiguas, como "Jurassic Park" y las películas "Rocky", así como los nuevos estrenos "The New Mutants" y "Unhinged".

Detalles: https://www.regmovies.com.

Traducción Alfredo García