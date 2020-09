Parques y monumentos nacionales de Arizona: cuáles están abiertos y cerrados

Weldon B. Johnson

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

Los parques nacionales, monumentos y otras atracciones populares en Arizona están mostrando signos de actividad, luego de que la mayoría fueron cerrados debido a la nueva pandemia del coronavirus.

Los monumentos nacionales Cañón de Chelly y Navajo y el Sitio Histórico Nacional Hubbell Trading Post, en la Reserva Navajo, comenzaron una reapertura limitada el pasado mes de agosto, aunque el turismo todavía no es recomendado. Los baños están abiertos, pero los centros de visitantes y las visitas guiadas permanecen cerradas, los programas públicos y los permisos de travesía aún no están autorizados. Se puede leer la declaración de la tribu en la página de internet: https://www.navajo-nsn.gov.

Por supuesto, todo está sujeto a cambios según se está desarrollando la pandemia. Los funcionarios del parque disuaden a las personas de reunirse en grupos grandes y recuerdan a los visitantes que sigan las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del estado, como lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón, cubrirse al estornudar o toser con un pañuelo de papel y quedarse en casa si alguien en su el grupo está enfermo.

¿Planea salir? Primero, consulte el sitio de internet de su destino para obtener la información más actualizada.

Qué está cerrado, qué está abierto en los Parques Nacionales de Arizona

Se puede consultar el sitio nps.gov/state/az para obtener información actualizada sobre parques nacionales, monumentos y otras áreas recreativas en Arizona.

Monumento Nacional Cañón de Chelly: Todavía no se autoriza el turismo en la Reserva Navajo. El centro de visitantes está cerrado; los baños están abiertos. Los miradores North y South Rim Drive están abiertos; el mirador de la Casa Blanca y el sendero están cerrados. El camping está cerrado. No se permiten caminatas guiadas, programas públicos o permisos de travesía.

Monumento Nacional de las Ruinas de Casa Grande: El complejo y el área de picnic está abierta de 9 a.m. a 4 p.m. Martes-sábados. Esta área incluye la Gran Casa y las estructuras visibles. El centro de visitantes está cerrado y el monumento está cerrado los domingos y el lunes.

Monumento Nacional Chiricahua: Las rutas de senderismo, el recorrido panorámico y las áreas de picnic están abiertas. El centro de visitantes y el campamento están cerrados. Fuera de ellos se encuentran disponibles guías de senderos, mapas e información de seguridad. Hay baños disponibles pero limitados. Los programas públicos y el servicio de transporte para excursionistas están sin servicio.

Coronado National Memorial: Hay instalaciones limitadas y baños disponibles. El centro de visitantes está cerrado; fuera de él hay disponibles guías de senderos, mapas e información de seguridad. Algunos sitios de picnic están disponibles. El Cave Trail está cerrado.

Sitio histórico Nacional de Fort Bowie: Las rutas de senderismo y algunos baños están abiertos. El centro de visitantes está cerrado y los programas públicos se suspenden.

Área recreativa Nacional de Glen Canyon: Aún cerrado: Centro de visitantes Carl Hayden y recorridos por la presa Glen Canyon, centro de visitantes Bullfrog, estación de limpieza de pescado Hite y Lees Ferry Campground.

¿Qué está abierto?: Muchos servicios en Antelope Point, Bullfrog, Halls Crossing, Hite y Wahweap, así como en Lake Powell Resort; El área de uso diurno de Cadenas; y Lone Rock Beach para uso diurno y campamento primitivo.

Parque Nacional del Gran Cañón: la entrada sur del borde sur (cerca de Tusayan) está abierta. Los hoteles han reabierto pero el servicio de comida es limitado. Mather Campground está abierto para reservas existentes. No se están tomando nuevas reservaciones. La entrada este en Desert View, Desert View Watchtower y algunos museos están cerrados.

El servicio de transporte gratuito se reanudará con algunas modificaciones el 5 de septiembre. Se requieren cubrebocas y la capacidad está limitada a 15 pasajeros. Se reanudarán las rutas Hermit Road, Kaibab Rim Eastbound y Hikers 'Express. Las rutas Village, Kaibab Rim Westbound y Tusayan no operarán pronto.

Estos servicios y comodidades están abiertos:

Tienda Grand Conservancy Park.

Ferrocarril del Gran Cañón (un tren al borde sur de Williams).

Centro de visitantes de Verkamps.

Paseos en mula

Museo de geología de Yavapai

El North Rim está abierto. La tienda general está abierta de 8 a.m. a 5 p.m. todos los días, el combustible está disponible las 24 horas y la comida para llevar está disponible en The Saloon de 5:30 a.m. a 8 p.m. El Grand Canyon Lodge abrió para los huéspedes durante la noche, pero el campamento está cerrado indefinidamente.

Abierto el campamento Tuweep y Tuweep en el Monumento Nacional Grand Canyon-Parashant.

Sitio Histórico Hacional Hubbell Trading Post: Los terrenos al aire libre y los baños están abiertos. El puesto comercial está cerrado.

Área recreativa Nacional del Lago Mead: En Arizona, las estaciones de entrada de Willow Beach, Temple Bar y Katherine Landing están abiertas. Los estacionamientos, rampas de lanzamiento, miradores, playas, áreas de picnic, el muelle de pesca Willow Beach y la mayoría de los senderos están abiertos. White Rock Canyon, Arizona Hot Spring, Liberty Bell Arch y Lone Palm Trail están cerrados.

Monumento Nacional Castillo de Montezuma: Se han abierto senderos, mesas de picnic y otros espacios al aire libre. Los baños y el museo y el centro de visitantes están cerrados. Montezuma Well está cerrado.

Monumento Nacional Navajo: Los baños y los senderos Aspen, Sandal y Canyon View están abiertos. El centro de visitantes está cerrado y los programas públicos se suspenden.

Monumento Nacional Organ Pipe Cactus: Todos los campamentos están cerrados y los campamentos fuera de pista están suspendidos. El centro de visitantes está cerrado. Los baños en Pinkley Peak, Alamo Canyon y Estes están abiertos para uso diurno, pero no se proporciona agua ni jabón. Se anima a los visitantes a traer desinfectante para manos.

Parque Nacional del Bosque Petrificado: La carretera, los senderos y las áreas silvestres están abiertos para uso diurno. No se emiten permisos para acampar en áreas silvestres. Las tarifas de entrada se cobran solo con tarjeta de crédito. El centro de visitantes está abierto; el Painted Desert Inn está cerrado.

Monumento Nacional Pipe Spring: El estacionamiento y los baños están abiertos, al igual que los terrenos del monumento y la ruta de senderismo. El centro de visitantes y el museo, la librería Zion Forever y el interior del castillo de Winsor permanecen cerrados.

Parque Nacional Saguaro: Los caminos, senderos y áreas de picnic están abiertos. Los patios y baños del centro de visitantes están abiertos de 8 a.m. a mediodía, todos los días, pero los centros de visitantes están cerrados y los programas públicos están suspendidos. La información del parque está disponible fuera de cada centro de visitantes.

Monumento Nacional Sunset Crater Volcano: Senderos y baños están abiertos. El centro de visitantes y el museo están cerrados. La librería está abierta en la acera con una selección limitada de viernes a martes.

Monumento Nacional Tonto: El monumento está abierto de manera limitada. El camino de entrada está abierto de 8 a.m. a 5 p.m. diariamente y hay áreas de visualización en el estacionamiento. No se cobran tarifas de inscripción.

Los visitantes podrán ver la vivienda del acantilado inferior y el lago Roosevelt. El personal del parque estará disponible para responder preguntas y proporcionar folletos y libros de Junior Ranger. El mirador escénico de Upper Cliff Dwelling junto a la ruta estatal 188 también está abierto.

Todavía cerrado: Centro de visitantes, baños, área de pícnic, vivienda del acantilado inferior y sendero para vivienda del acantilado inferior. El sendero Upper Cliff Dwelling Trail también está cerrado, como suele ser el caso de mayo a octubre.

Parque Histórico Nacional Tumacácori: El centro de visitantes y el museo están cerrados. La misión y los terrenos de la iglesia están abiertos de 9 a.m. a 5 p.m. y el sendero Anza está disponible las 24 horas del día. Hay baños y una fuente de agua disponibles.

Monumento Nacional Tuzigoot: Los senderos y las mesas de picnic están abiertos. El museo, el centro de visitantes y los baños están cerrados.

Monumento Nacional Walnut Canyon: El Rim Trail, Island Trail y los baños están abiertos. El centro de visitantes está cerrado. El horario es de 9 a.m. a 4:30 p.m. diario. Los visitantes deben salir antes de la hora de cierre.

Monumento Nacional Wupatki: Todos los senderos y baños están abiertos, pero el centro de visitantes permanece cerrado.

Detalles de todos los parques nacionales de Arizona:https://www.nps.gov/state/az/index.htm.

Parques y senderos estatales de Arizona

Los cubrebocas deben usarse en las estaciones de guardabosques, baños y edificios históricos. También al aire libre si no es posible el distanciamiento social.

Se han reanudado los recorridos por las cuevas de Kartchner Caverns. Los recorridos son solo con reservaciones (no se permiten visitas sin cita previa) y se limitan a grupos de seis. Llame al 877-697-2757 si tiene una reunión más grande. Los participantes deben usar cubiertas para la cara y tener 7 años o más.

Las siguientes instalaciones están cerradas:

Áreas de campamento grupal del Parque Estatal Dead Horse Ranch.

Los campings dobles de Fool Hollow Lake Recreation Area están limitados a un lado.

Parque histórico estatal McFarland.

Parque histórico estatal de la mansión de Riordan.

Senderos del Parque Estatal Tonto Natural Bridge hasta el puente y reservas en Goodfellow Lodge.

Los siguientes están abiertos: Senderos y espacios abiertos, campamentos, cabañas, edificios de baños y duchas, estaciones de contacto y tiendas que venden provisiones para campamentos.

Detalles: azstateparks.com.

Monument Valley / Navajo Tribal Parks

Todavía no está autorizado el turismo en la Reserva Navajo y todos los Parques Tribales Navajo están cerrados. Eso incluye Monument Valley Tribal Park, Four Corners Monument, Lake Powell Navajo Tribal Park (que abarca la parte superior e inferior de Antelope Canyon) y el Tseyi Heritage Center en Canyon de Chelly. El Twin Arrows Casino Resort de la tribu al este de Flagstaff está cerrado.

Detalles: navajonationparks.org.

Presa Hoover

La Oficina de Reclamación ha cerrado temporalmente la Presa Hoover, incluido el centro de visitantes y todos los recorridos, hasta nuevo aviso. Se puede visitar la usbr.gov/lc/hooverdam o llame al 702-494-2515 para obtener actualizaciones e información sobre qué hacer si ya ha comprado boletos para el tour.

Cráter del meteorito

Meteor Crater, junto a la Interestatal 40 cerca de Winslow, está abierto todos los días. El parque de casas rodantes también está abierto.

Detalles: meteorcrater.com.

Traducción Alfredo García