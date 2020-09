Leticia Calderón comparte que su hijos desean ver a su padre, quien está en la cárcel

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La actriz Leticia Calderón, asegura que espera que pronto, sus dos hijos puedan visitar a su padre, el abogado Juan Collado, quien se encuentra en la cárcel, como presunto culpable de delitos de orden financiero, pues desean verlo y hasta el momento no ha sido posible, primero, porque son menores y por seguridad, su padre no ha querido enfrentarlos a esa situación.

“Siempre ha existido esa posibilidad (de que lo visiten), siempre han tenido el deseo de ir a ver a su papá, pero no podemos nada más ir a formarnos, anotarnos en la lista y entrar. No es tan fácil. Siempre estoy a la espera de que Juan me llame y me diga que se los lleve y yo feliz de la vida. Entiendo que es por su seguridad”, indicó la actriz.

Siempre respetuosa de la relación que mantienen sus hijos con su padre, Lety aseguró que los niños están perfectamente bien enterados del severo problema legal que enfrenta, pero mantienen contacto vía telefónica con él, lo que hasta ahora los tranquiliza.

“Siempre les agrada que su papá les hable, porque es su papá. Ojalá pudiera hablar más seguido, pero sí les gusta, se emocionan”, señaló.

Lety asegura desconocer en qué va la situación legal del abogado, quien ahora es esposo de la también actriz Yadhira Carrillo, solo le desea lo mejor.

“No sé nada, no tengo la menor idea. Tendría que leerlo y verificarlo para poder opinar. Es complicado, a nadie se le desea esta situación, por supuesto”, comentó.

