'Todo va a estar bien', asegura Andrea a Legarreta

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Tras dar positivo a prueba de COVID-19, la conductora Andrea Legarreta confía en que todo estará bien y pronto saldrá adelante, señala que se cuidó debidamente y no sabe dónde o cómo se contagió, sin embargo, no es momento de culparse o de culpar a otros, sino de atenderse y hacer un llamado a seguir extremando medidas de precaución, porque no hay una seguridad al cien por ciento de no contagiarse.

“De algo estoy segura, PRONTO saldremos de esta! Gracias por su amor y buenos deseos SIEMPRE! Y a seguirse cuidando hermosuras!! Dios me los bendiga!! 🙏🏻❤️”, escribió la conductora.

Desde que inició la pandemia, Andrea puntualiza que siempre había sido muy cuidadosa, por lo que desconoce de qué forma pudo haberse contagiado.

“Quienes me conocen, saben que soy MUY responsable. He ido a trabajar, desde que inició la pandemia, con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas, aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos lo debidos cuidados: 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y a lugares con MUCHOS cuidados para sus clientes. Pero OJO, conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y siguen sin saber cómo fue y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí). El asunto es que para que me contagiara, seguramente andaba por ahí alguien que NO sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más, si te manejas responsablemente”, Comentó.

Al conocer el resultado de la prueba, Andrea confiesa que se sintió mal, porque de momento pensó que quizá no se cuidó lo suficiente, sin embargo, después se tranquilizó, porque no es un delito contagiarse, ni una falta de responsabilidad, si, como ella, se cuidan al máximo.

“Al ver la palabra “positivo” en TUS propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente), porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito 🤦🏻‍♀️”, puntualizó.