Miguel Bosé toma la decisión de dejar sus redes sociales

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Ante la crítica y censura que ha sufrido Miguel Bosé, debido a que ha externado su opinión sobre la pandemia de Coronavirus y el uso del cubrebocas, el cantante ha decidido darse de baja de redes sociales.

“En nombre de nuestro representado, DON MIGUEL BOSÉ DOMINGUÍN, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales”, señala el comunicado que envió Seitrack, empresa que lo representa.

El cantante tomó esta decisión, ya que considera que las redes sociales no son objetivas.

“No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, señala el comunicado.

Lamentó que en la redes no exista la libertad de expresión.

“En definitiva, no considera que sean un medio libre y adecuado en el que merezca la pena mantenerse presente, al menos en el momento actual. Considera que en muchas redes sociales se mezclan usuarios reales, y con todo el derecho a expresarse con respeto y argumentar, con usuarios ficticios y usuarios que actúan bajo intereses de terceros, quebrando el sano debate, que sobre cualquier cuestión, pudiera hacerse. El artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas”, puntualizó.

