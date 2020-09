Andrea Legarreta confirmó que tiene COVID-19

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La conductora Andrea Legarreta confirmó en el Programa “Hoy”, que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que seguirá las indicaciones médicas y ella y su familia están en cuarentena

“Seguramente a todos nos iba a alcanzar el COVID en algún momento y, bueno, pues, ahora me tocó a mí y pues a enfrentarlo con la mejor actitud, yo pensaba que era un resfriado común y resuelto que no”, expresó la conductora en el programa.

Hasta ahora, su Mía es la única de su familia que ha presentado síntomas, por lo que por indicaciones del doctor, la familia estará en cuarentena.

“Erik no tiene ningún síntoma, gracias a Dios, a la niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien. Mía dice que hace unos días que estaba haciendo ejercicio, sentía mucho cansancio, a mí me dio mucho cansancio, lo siento todavía, pero con el medicamento lo siento mejor, ella es lo que indica”, señaló.

Aunque Erik, Mía y Nina no se han hecho las pruebas, se están revisando constantemente en casa.

“Vamos a tener que estarnos haciendo pruebas con el oxímetro, para ver cómo estamos oxigenando, sí bajamos de 90, entonces es cuando tienes que acudir al hospital”, comentó.

