Gimnasios del área metropolitana de Phoenix están reabriendo

KiMi Robinson

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

Casi dos meses después de que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, ordenara el cierre de los gimnasios en junio para combatir la propagación del nuevo coronavirus, los establecimientos del área metropolitana de Phoenix pueden reabrir con ciertas restricciones como la capacidad reducida y el uso obligatorio de cubrebocas.

La última semana de agosto, la propagación del coronavirus en el Condado Maricopa cambió oficialmente a "moderada", según el Departamento de Salud y Seguridad de Arizona. Por lo que, siempre que los propietarios de gimnasios presenten formularios de certificación acordando cumplir con las directrices del estado, podrán reabrir.

Los gimnasios deben implementar protocolos de seguridad que incluyan:

Ventilación adecuada.

Áreas reservadas para clases de fitness.

Desinfectar el equipo después de cada uso.

Pruebas de detección de síntomas para todos los afiliados.

Limitaciones de ocupación del 25 al 50 por ciento, según la distribución de la comunidad.

Hacer cumplir el distanciamiento físico entre usuarios.

Uso de cubrebocas obligatorio.

Aquí una lista de gimnasios, clubes de salud y centros de acondicionamiento físico en todo el área metropolitana de Phoenix que han reabierto y los que permanecen cerrados. Esta lista se actualizará a medida que se reciba nueva información. Se debe consultar también el sitio de internet o las redes sociales de cada negocio para conocer las últimas noticias.

Gimnasios y estudios de yoga de Phoenix cerrados

Ability360 Sports & Fitness Center: "Ability360 Sports & Fitness cerrará el acceso de nuestro gimnasio en el segundo piso durante al menos los próximos 30 días", dice una publicación del 29 de junio en su página de Facebook. "Las piscinas al aire libre permanecerán abiertas; sin embargo, estamos cancelando las clases de ejercicios acuáticos. Aún se pueden hacer reservaciones de los carriles y las piscinas de terapia, en la aplicación Ability360 Sports & Fitness Center, en el sitio de internet o hablando con alguien en la recepción".

Body Alive Fitness Moon Valley: "Body Alive Moon Valley cerrará sus puertas temporalmente a partir del lunes 29 de junio a las 8 p.m." en su ubicación en el norte de Phoenix, según un correo electrónico enviado a los miembros.

Body Renew Tempe: Cerrado, según su sitio de internet.

Desert Fitness: El gimnasio anunció en su página de Facebook que está cerrado temporalmente y que se congelará toda la facturación de los miembros.

Independence Gym: El gimnasio anunció su cierre en una publicación de Facebook el pasado 2 de julio, después de recibir su "primera cita ayer y con potencial de recibir una cada día".

Jabz Boxing Central Phoenix: Mientras el gimnasio está cerrado, los entrenadores están ofreciendo clases al aire libre, según un correo electrónico enviado a todos los miembros.

Reformed Pilates: Los estudios del gimnasio parecen estar cerrados, ya que Reformed Pilates ofrece clases de ejercicios en casa.

Valley of the Sun YMCA: "Antes de que podamos reabrir, los condados en los que operan nuestras instalaciones (Maricopa, Pinal, Coconino y Yuma) deben cumplir con ciertos puntos de referencia para el número de casos de COVID per cápita. Una vez que se alcance el punto de referencia 'moderado' para 14 días con respecto a los casos de COVID dentro de estos condados, se nos brindará la oportunidad de presentar una solicitud con el estado de Arizona para reabrir al 25 por ciento de la capacidad", escribió la directora financiera, Libby Henry, en un comunicado a los miembros el pasado 14 de agosto. .

Yoga Nirvana: "Por precaución, el estudio Jentilly de Yoga Nirvana Studio permanecerá cerrado al público hasta el 1 de septiembre del 2020. Nuestro estudio virtual está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con acceso a clases pregrabadas y transmisiones en vivo ocasionales", según un Publicación del 21 de julio en la página de Facebook del establecimiento.

Gimnasios y estudios abiertos en Phoenix

Anytime Fitness: Algunas ubicaciones están abiertas, según el sitio de internet del gimnasio. "Muchos de nuestros gimnasios volverán a abrir de acuerdo con la orientación de las autoridades correspondientes", dice un mensaje en la página de inicio. Los clubes de Phoenix, Glendale, Scottsdale, Ahwatukee, Litchfield Park y Mesa, parecen haber reabierto. Consulte el estado de la sucursal de su preferencia aquí: https://www.anytimefitness.com/find-gym.

AZ on the Rocks: El gimnasio de escalada reabrió con la aprobación del estado solo para sus miembros. "Este será probablemente el caso durante al menos las próximas dos semanas y luego daremos la bienvenida a los visitantes con pase diario", según su sitio de internet.

Bird Dog Pilates & Fitness: El estudio recibió permiso para reabrir.

Bump Fitness Club: El club recibió permiso para reabrir.

Club Pilates: Las ubicaciones de Arizona, incluidos los clubes de Scottsdale, parecen haber reabierto después de que cuatro clubes obtuvieron el permiso de AZDHS.

CrossFit Full Strength: Las clases se reanudaron el 19 de agosto pasado, después de que el estado aprobara la reapertura.

CrossFit Infinite Strength: Se le dio permiso al gimnasio para reabrir.

CrossFit Maricopa: Se le dio permiso para reabrir el gimnasio.

Eos Fitness: Las ubicaciones de Arizona reabrieron el 15 de agosto con la aprobación de AZDHS.

Gainster Fitness: El gimnasio está "de nuevo en funcionamiento" con el permiso del estado, según una publicación de Facebook del 20 de agosto.

Hammer CrossFit: El gimnasio recibió permiso para reabrir.

Hitz Fitness: Se dio permiso para reabrir el gimnasio.

Iron Girlz: El gimnasio reabre el 24 de agosto, según una publicación de Facebook, después de recibir permiso del estado.

LA Fitness:Según su sitio de internet, los gimnasios de Arizona reabrieron al mediodía del pasado 27 de agosto.

Life Time Fitness: Todas las ubicaciones de Arizona están abiertas, según su sitio de internet.

Martin Pear JCC e Ina Levine Jewish Community Campus: El gimnasio del Centro Comunitario Judío Valley of the Sun ha reabierto con la aprobación del estado. Se recomienda hacer reservaciones, según el sitio de internet del VOSJCC.

MixFit Phoenix: El gimnasio ha reabierto con la aprobación del estado. Las clases de la tarde y la noche se reanudarán el 24 de agosto, según su página de Facebook.

Mountainside Fitness: Los gimnasios reabrieron el 27 de agosto, según su sitio de internet.

Orange Theory: Los estudios han reabierto y algunos ofrecen clases al aire libre.

Phoenix Rock Gym: El gimnasio de escalada de Tempe permanece abierto, y es obligatorio cubrirse la cara con mascarilla. "PRG es una instalación de escalada y, como tal, permanecerá abierta", según la página de Facebook del gimnasio.

Planet Fitness: Según el sitio de internet de Planet Fitness, "Abriremos el lunes 31 de agosto a las 6:00 am. Para cumplir con las pautas locales, se requiere el uso de cubrebocas y controles de contagio. Los vestuarios tienen una capacidad limitada".

Prowess Pole Fitness: Según una publicación de Instagram, reabrió el 20 de agosto con la aprobación del estado.

Pure Barre Tempe: El estudio ha reabierto con permiso del estado.

Radi8 Hot Yoga: El estudio anunció que reabrirá el 28 de agosto.

Raise the Bar Training Studio: El estudio ha reabierto con la aprobación del estado. "Continuaremos haciendo cumplir nuestros protocolos de seguridad por COVID-19 a medida que regresemos a la operación normal", según una publicación de Facebook del 18 de agosto.

Self Made Training Facility Phoenix: "Mientras nuestros entrenadores quieran entrenar y nuestros clientes y atletas quieran entrenar, estaremos abiertos", publicó la empresa en Facebook.

Spark CrossFit: El gimnasio recibió permiso para reabrir.

Sweatshop on Central: El estudio reabrió el 21 de agosto con permiso del estado para operar con capacidad "extremadamente limitada", uso obligatorio de cubrebocas y controles de temperatura.

Tangible Fitness: Después de un cierre temporal, el gimnasio reabrió el 11 de agosto, según una publicación del 10 de agosto.

The Body Lab: El estudio ha reabierto.

Training for Warriors-Estrella: Se dio permiso para reabrir el gimnasio.

TruHit Fitness Central Scottsdale: El estudio reabrió el 19 de agosto con permiso del estado, según una publicación de Facebook del 18 de agosto.

Village Health Clubs & Spas: Las ubicaciones de Village Health han sido aprobadas para reabrir y lo hicieron el lunes 24 de agosto, según el sitio de internet del club.

Traducción Alfredo García