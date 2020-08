Paty Navidad insiste en que la pandemia de coronavirus es un engaño

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La actriz Paty Navidad volvió a causar controversia en sus redes sociales, ya que insiste en afirmar que la pandemia de Coronavirus no existe.

“Nos están mintiendo señores, no existe ninguna pandemia, nada más es psíquica, el virus existe, pero por sí solo, no es letal”, indicó la actriz.

Aunque, según ella, cada quien es libre de hacer lo que quiera, Paty espera, que una vez que se aprueba la vacuna contra del Covid-19, no se la pongan, por su bien.

“La letalidad es menos del 1%, 99% de los casos se han recuperado sin necesidad de vacuna, hasta con remedios caseros, estamos cayendo en una trampa de las más grandes de la historia de la humanidad, ojalá la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta después, no estoy diciendo que no lo hagan, cada quien es libre de hacerlo, espero que no sea una obligación, que no me pienso vacunar”, señaló.

Inmersa en su muy particular postura, pidió a la gente que antes de tomar la decisión de vacunarse, se cuestionen si están haciendo lo correcto.

“Cuestiónenlo, analícenlo, nos están engañando y de por medio está la salud y la vida de millones de seres humanos”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: