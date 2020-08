Pedro Fernández niega haberse hecho cirugía plástica

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Pedro Fernández fuera criticado en redes sociales por verse diferente del rostro, en un vivo, el cantante aclaró que no se ha sometido a ninguna cirugía.

“No me he hecho nada, créanme que si algún día me hago algo ,se los voy a decir, o ya me hice esto, pero todavía no, un día de estos me animo”, señaló el cantante jalisciense de 50 años de edad.

Aunque siempre ha sido muy reservado con su vida, en esta ocasión, Pedro quiso hablar a través de sus redes, para que sus fans sepan que está bien.

“Me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, y estoy cambiando, pero no me he hecho nada, un día de estos me estiro los cachetes o algo, todavía no me hago nada no me gustaría, soy un poco zacatón para esas cosa”, comentó.

Lo que sí dejo claro, es que quizá en un futuro si se opere los ojos para no usar lentes.

“Me voy a operar mis ojos, porque no veo”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: