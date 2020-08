Arturo Carmona quisiera ver a su hija, en bioserie de Alicia Villarreal

Diana García

El actor Arturo Carmona expresó que le gustaría que fuera su hija Melanie, quien interpretara a Alicia Villarreal en la bioserie que se prepara de la cantante.

“Creo que sería lo ideal, porque mi hija es igualita a su mamá. Están igual de hermosas las dos”, señaló el actor.

Arturo asegura, que está dispuesto a dar su testimonio sobre el tiempo que estuvo casado con Alicia.

“Vamos a ver, primero, quién va a ser el escritor, para poder contarle, obviamente, mi historia y si se requiere, de que lo pueda hablar, yo encantado de la vida de poder participar”, comentó.

El actor subrayó que a él no le molestaría hablar del tiempo que estuvo casado con Alicia, porque no hubo nada qué esconder.

“No tengo nada qué deber y nada qué esconder; si así fuese, obviamente me preocuparía, pero no es el caso. Creo que cuando alguien cuenta la historia de una situación, sobre todo cuando es una bioserie, siempre se debe apegar a la realidad y si nos vamos a apegar a la realidad, no tiene por qué preocuparme”, puntualizó.

Arturo y Alicia se conocieron en 1996 y mantuvieron en secreto su relación hasta que en 1998 se casaron, estando ella embarazada. Su hija Melanie nació el 10 de abril de 1999, dos años después se divorciaron. Ella era una estrella de la música grupera, él apenas un actor que estaba despegando su carrera, diferencias que los llevaron a una ruptura definitiva. Finalmente, la pareja decidió tener una buena relación por el bien de su hija, que es la adoración de ambos.

