Maribel Guardia defiende noviazgo de Belinda y Christian Nodal

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Debido a las críticas que ha recibido Belinda por su noviazgo con Christian Nodal, por la diferencia de edades, ella tiene 31 años y él 21, la actriz Maribel Guardia aconsejó a la cantante, no hacer caso de ningún comentario.

“Las mujeres somos así. A mi marido yo le llevo diez años, Belinda no les hagas caso, tú disfruta a Nodal y que hablen”, señaló Maribel.

Además de aconsejar a Belinda, Maribel halagó a Christian Nodal, quien no solo le parece talentoso, sino también guapo.

“Nodal es un niño muy lindo, guapo, moreno muy representante de nosotros los latinos, yo no sé por qué la gente opina, ya porque ella es rubia y él moreno, él tiene sus encantos”, comentó.

La actriz y cantante aseguró que aunque ella también, en algún momento, fue criticada por sus parejas, considera que lo más importante de un hombre no es el físico.

“Yo no lo veo feo, Nodal es un muchacho muy atractivo, con el encanto de la juventud, y ese talento que tiene. Yo nunca he hecho caso a esas cosas, porque me he fijado en el talento, en las cualidades, la gracia, la simpatía y eso para mí es lo más importante”, puntualizó.

