Sergio Mayer considera que es absurdo que Livia Brito pidiera favor a político

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Después de que se diera a conocer un audio, en donde supuestamente Livia Brito pide a un político borrar las evidencias del expediente que le fue abierto por agredir a un paparazzi, Sergio Mayer aseguró que es absurdo lo que se dice.

“Está fuera de contexto, no tiene nada qué ver el poder Judicial con el Legislativo, no sé quién sea esta persona, cuando dicen “político”, puede ser diputado federal, diputado local, yo no lo conozco, pero me parece un poco absurdo esto que me están diciendo”, indicó.

Lamentó que se dé información sin sustento, ya que sería absurdo borrar evidencias que circulan en redes sociales.

“No hay forma, no existe, no por el hecho de ser político puedes borrar una evidencia, es evidencia que está en redes sociales y que está circulando. No es un tema que me gustaría ni siquiera tocar, porque tampoco quiero estar hablando de esta persona que ni conozco”, comentó.

Seguro de que es imposible lo que se está diciendo está de esta supuesta acción de la actriz y el supuesto político, Sergio lamentó que se dé este tipo de información.

“Está fuera de contexto no me imagino, “oye borra las huellas, borra los videos”, cómo, está fuera de contexto”, comentó.

Habrá que recordar que Livia fue acusada de lesiones y robo por un paparazzi, que le tomaba fotos cuando ella estaba en la playa con su novio. El delito es considerado grave, y de llegar a ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de cárcel hasta por diez años.

Aunque primero negó los hechos, después Livia le ofreció una disculpa pública al fotógrafo y de alguna forma resarcir los daños, pagando sus gastos médicos y la totalidad del pago de su equipo, sin embargo, la cantidad ofrecida, no le pareció correcta al fotógrafo, quien ha decidido seguir con el juicio.

