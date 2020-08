Irina Baeva y Gabriel Soto ratifican demanda contra Laura Bozzo

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Los actores Irina Baeva y Gabriel Soto acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México, para ratificar la demanda que interpusieron en contra de la presentadora Laura Bozzo, por haberse expresado mal de Irina.

“Venimos a ratificar una denuncia que interpusimos, aquí está mi abogado que les puede dar más detalles, yo, la verdad, es que no puedo hablar más del tema”, expresó Gabriel Soto.

En repetidas ocasiones, Bozzo ha levantado su voz en contra de Irina, a quien no considera un ejemplo a seguir y asegura que denigra a las mujeres por la relación que sostiene con Gabriel y que aseguran, comenzó desde que él estaba casado aún con Geraldine Bazán, situación por lo que la pareja demanda a la peruana.

“Es una denuncia a personas que hablan sin fundamento, con agresiones, no solamente de mis hijas, sino a mi pareja y es el proceder”, indicó el actor.

Gabriel espera que Televisa los apoye a él y a su pareja y no a Laura Bozzo.

“Yo me imagino que sí (me apoyarán), finalmente somos dos actores exclusivos de la empresa, yo estoy por empezar una novela en horario estelar y la empresa a mi siempre me ha apoyado (durante) más de 22 años”, comentó.

