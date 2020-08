Ninel Conde continúa con su vida a pesar de su dolor por no ver a su hijo

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A pesar de que Ninel Conde no ha podido ver a su hijo Emmanuel, desde que inició la pandemia, debido a que un juez así lo ordenó, hasta que no se resuelva el juicio de patria potestad que libra con su ex pareja Giovanni Medina, la cantante ha decidido seguir adelante con su vida.

“A pesar de las difamaciones, a pesar de las injusticias y a pesar del dolor, ¡sigue ADELANTE! No permitas que nada ni nadie apague tu luz. Sé sabio: haz y cree 🙏🏻”, escribió la actriz en un video que posteo en sus redes sociales, en donde se le ven en bikini.

Ninel ha estado desde hace varios meses, luchando contra las acusaciones de Giovanni Medina, tanto en los medios como en los juzgados, y aunque ha solicitado amparo contra la orden de no poder convivir con su pequeño, se le ha negado, incluso, le ha pedido de diversas formas al padre de su hijo, que por lo menos le permita hacer videollamadas con el niño, y él se ha negado.

Hace unos días, Ninel compartió con el público que tiene una nueva pareja, que la ha apoyado incondicionalmente en este momento en que lucha por recuperar a su hijo, que está bajo custodia de Giovanni Medina.

