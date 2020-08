Guía sobre los lugares de arte que están abiertos o cerrados en Phoenix

Elizabeth Montgomery

Nota: esta lista se actualiza periódicamente. Consulte con los lugares previamente para ver si se han producido cambios desde la actualización más reciente.

En todo el área metropolitana de Phoenix, se han pospuesto o cancelado docenas de conciertos y eventos para combatir la propagación del nuevo coronavirus.

Los lugares de arte y las compañías de espectáculos del Valle están en la misma situación. Muchos museos están cerrados y las organizaciones de danza, teatro y música, se han visto obligadas a sufrir grandes cambios en la programación de sus eventos. Algunos intentaron permanecer abiertos mientras aumentaban sus estándares de saneamiento, pero los eventos de contagios han superado esos esfuerzos.

Así es como los museos y lugares de arte por todo el área metropolitana de Phoenix están respondiendo a la pandemia del COVID-19.

Algunos museos, incluidos el Musical Instrument Museum y el Museo Heard, han reabierto con algunas restricciones. El Museo de Arte de Phoenix anunció en agosto que planea reabrir en octubre.

Alwun House

La galería está cerrada hasta nuevo aviso.

Detalles: 602-253-7967, alwunhouse.org.

Museo de Historia Natural de Arizona

El museo de Mesa está cerrado hasta nuevo aviso.

Detalles: 480-644-2230, arizonamuseumofnaturalhistory.org.

Teatro Broadway de Arizona

El teatro reanudará la programación en enero del 2021.

Según un comunicado de prensa, la empresa cerró sus puertas hace cinco meses, apenas dos días después del estreno del musical "Chicago". El cierre del teatro con sede en Peoria resultó en despidos de empleados y el aplazamiento indefinido de toda la programación teatral y educativa.

Una vez que el teatro reanude la programación en 2021, "Chicago" será la primera producción completa en regresar al escenario del Arizona Broadway Theatre.

Se están desarrollando planes para una programación adicional provisional de otoño que incluye actuaciones al aire libre para las familias y producciones también al aire libre, más grandes, que se realizarán al oeste del Valle.

Detalles: 623-776-8400, azbroadway.org

Museo Conmemorativo de la Fuerza Aérea de Arizona

El museo de Mesa está abierto actualmente durante un horario limitado, varios días a la semana, incluidos los jueves, viernes y sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

Se requiere que todos los visitantes usen cubrebocas.

El museo de la Fuerza Aérea ofrece 30,000 pies cuadrados de exhibiciones y también opera seis aviones del tiempo de la Segunda Guerra Mundial.

Detalles: 480-924-2992, azcaf.org.

Ópera de Arizona

La Arizona Opera planea regresar este otoño con actuaciones al aire libre y por internet.

La temporada 2020-21 de la Ópera de Arizona está programada para comenzar el 2 de octubre en Phoenix y el 4 de octubre en Tucson, con actuaciones al aire libre de los miembros del Estudio de Ópera Marion Roose Pullin de la compañía.

La presentación inicial en Phoenix se llevará a cabo en el Arizona Opera Center en el 1636 N. Central Ave., Phoenix.

Además, la ópera lanzará una adaptación cinematográfica de "The Copper Queen", el segundo encargo de estreno mundial de la Ópera de Arizona, de Clint Borzoni y John de los Santos.

Detalles: azopera.org.

Centro de Ciencias de Arizona

El Centro de Ciencias de Arizona reabrió el 20 de junio, pero anunció el 30 de junio que cerraría de nuevo temporalmente debido al rápido aumento de casos de COVID-19. El centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Detalles: 602-716-2000, azscience.org.

Compañía de Teatro de Arizona

Arizona Theatre Company (ATC) ha pospuesto sus espectáculos en vivo hasta el 2021. Sin embargo, se están planificando espectáculos virtuales para el resto del 2020.

ATC presenta "Hang & Focus", un programa en vivo y con podcast de Facebook semanales, que destaca eventos actuales los viernes a las 4 p.m. .La compañía planea albergar espectáculos virtuales que consisten en obras de teatro digitales, lecturas, monólogos y coproducciones virtuales con compañías de teatro locales.

La primera ronda de la Temporada Digital de ATC contará con "The Heath" de Lauren Gunderson y dirigida por el director artístico, Sean Daniels; "Alma" de Benjamin Benne y dirigida por Catherine María Rodríguez y "Walk Into The Sea" de la Dramaturga Residente de ATC, Elaine Romero y dirigida por Melissa Crespo.

La programación de la temporada 54 del escenario principal del teatro comenzará en enero e incluirá "My 80 Year Old Boyfriend", "Women in Jeopardy!" y "How to Make an American Son.".

Las suscripciones a la temporada principal de ATC están actualmente a la venta. Los boletos individuales estarán disponibles para su compra a finales de este año.

Detalles: 602-256-6995, arizonatheatre.org.

ASU Gammage

ASU Gammage ha pospuesto los shows en vivo hasta 2021.

Las actuaciones de la compañía de "Hamilton" y "Oklahoma!" se ven afectados por el cambio; los espectáculos todavía están incluidos en el paquete de boletos de la temporada de Gammage y se reprogramaron para una fecha posterior.

La temporada aún incluirá la alineación completa de ocho programas, que incluye "Frozen", "Tootsie" y "Mean Girls".

Las nuevas fechas de presentación aún no se han anunciado.

Detalles: 480-965-3434, asugammage.com.

Ballet Arizona

El Ballet Arizona anunció que los espectáculos en vivo se posponen hasta 2021.

"Director’s Choice, Giselle" y la producción anual de "The Nutcracker" se han eliminado del calendario de actuaciones.

Actualmente, la empresa está trabajando en una temporada de otoño centrada en lo digital, que incluye una adaptación virtual de "El cascanueces".

Según un comunicado de prensa, las fechas específicas y las ofertas de programación digital para las presentaciones de otoño aún se están finalizando, y la compañía tiene programado anunciar esos detalles a principios de septiembre.

Detalles: 602-381-0184, balletaz.org.

Compañía de Teatro Negro

Las presentaciones de primavera de Black Theatre Troupe de "Sistas! The Musical" en el Centro de Artes Escénicas Helen K. Mason, se reprogramarán en el otoño. La temporada de otoño también incluye presentaciones de "Sunset Baby" y "Black Nativity".

Según el sitio de internet de Black Theatre Troupe , las entradas saldrán a la venta muy pronto.

Detalles: 602-258-8129, new-wp.blacktheatretroupe.org.

Museo de los niños de Phoenix

El museo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Las entradas ya compradas serán aceptadas cuando el museo vuelva a abrir.

Detalles: 602-253-0501, childrensmuseumofphoenix.org.

Centro de artes Edna Vihel

Este centro de artes en Tempe está cerrado hasta nuevo aviso.

Detalles: 480-350-5287, tempe.gov.

Museo Salón de la Llama

El Museo de los Bomberos Hall of Flame reabrió el 2 de junio con nuevo horario.

Está abierto de 10 a.m. a 6 p.m. De martes a sábado para el público en general y los lunes para visitas con reservación para 10 personas. Las visitas guiadas, los grupos escolares y los programas educativos están disponibles solo con cita previa.

Detalles: 602-275-3473, hallofflame.org.

Museo Heard

El Museo Heard reabrió el 9 de junio.

Los visitantes deben usar cubrebocas. El museo tiene horarios reducidos y un límite de 100 invitados por hora, en el edificio. Las exposiciones actuales incluyen "Maria Hupfield: Nueve años hacia el sol" y "Gran procesión: muñecas contemporáneas indias de las llanuras de la colección Charles y Valerie Diker".

Detalles: 602-252-8840, listening.org.

Centro de teatro Herberger

La programación en Herberger Theatre Center por parte de las compañías residentes del Arizona Broadway Theatre, Arizona Opera, Arizona Theatre Company, Childsplay Theatre e iTheatre Collaborative, han sido canceladas o pospuestas hasta nuevo aviso.

Detalles: herbergertheater.org.

idea. Museo

El museo de arte y actividades orientado a los niños en Mesa, cerrará hasta el 30 de septiembre. Se debe visitar el sitio de internet para obtener actualizaciones.

Detalles: 480-644-2468, ideaMuseum.org.

Centro de Artes de Mesa

El 6 de abril, Mesa actualizó el plazo para el cierre de todos los museos de la ciudad: Museo de Historia Natural de Arizona, i.d.e.a. Museo y Museo de Arte Contemporáneo de Mesa. Los centros de arte seguirán cerrados hasta nuevo aviso.

La reapertura del Mesa Arts Center está prevista para el 1 de octubre. La fecha de reapertura depende del estado de la crisis de salud y sus impactos económicos. Habrá información a medida que cambien los planes".

Los eventos pospuestos incluyen:

"MeatEater" el 15 de abril; reprogramado para el 26 de febrero de 2021.

"Science Friday Live", fecha por anunciar.

Los eventos cancelados incluyen:

"Drum Tao", 2 de octubre

"Puddles Pity Party", 8 de octubre.

Detalles: 480-644-650, mesaartscenter.com.

Museo de Instrumentos Musicales

El Musical Instrument Museum (MIM) anunció el 7 de agosto que volvería a abrir al público el 10 de agosto.

Los visitantes deberán usar cubrebocas y se les sugiere comprar boletos por internet para agilizar el proceso de entrada. El teatro MIM permanece cerrado y los grandes eventos, programas y visitas guiadas también permanecen suspendidos.

Visite el sitio web del museo para obtener más detalles.

Detalles: 480-478-6000, mim.org.

Museo de Arte de Phoenix

El museo anunció que reabrirá a los miembros el 1 de octubre y al público en general el 14 de octubre.

Según un comunicado de prensa, habrá una serie de medidas de seguridad y cambios operativos en el museo, que incluyen la exigencia de cubrebocas para el personal y los visitantes y un número limitado de visitantes que puedan ingresar al museo por día.

El museo también ofrecerá períodos de visita exclusivas para personas mayores.

Algunas de las exposiciones que el museo tiene en exhibición se han ampliado, como "Teresita Fernández: Elemental", "India: la Musa de la Moda" y "Ansel Adams: Realización de la impresión".

Detalles: 602-257-1880, phxart.org.

Sinfónica de Phoenix

La sinfónica estará cerrada hasta nuevo aviso.

Detalles: 602-495-1999, phoenixsymphony.org.

Centro de Scottsdale para las Artes Escénicas

El Centro de Artes Escénicas está cerrado hasta nuevo aviso.

Detalles: 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

Galerías de arte de Scottsdale

DeRubeis Fine Art of Metal Scottsdale y la Marshall Gallery of Fine Art se encuentran entre las galerías del viejo centro que están abiertas. La página Scottsdalegalleries.com tiene enlaces a muchas galerías del centro de Scottsdale para que se puedan verificar horarios y si están abiertas solo con cita previa.

Museo de Arte Contemporáneo de Scottsdale

El museo está cerrado hasta nuevo aviso.

Los facilitadores del Scottsdale Museum of Contemporary Art (SMoCA) están buscando reabrir lentamente, pero no se ha confirmado una fecha.

Detalles: 480-874-4666, smoca.org.

Centro de Arte Shemer

Shemer Art Center abrió al público en general el 4 de agosto, según su sitio de internet.

El centro ofrece clases y talleres para adultos y jóvenes en internet y próximamente en vivo. La inscripción para estas clases está disponible actualmente.

Detalles: 602-262-4727, shemerartcenter.org.

Southwest Shakespeare

El 13 de marzo, Southwest Shakespeare anunció que pospondría la producción de "Hudson" en el Madison Center for the Performing Arts, que estaba programada para el 9 al 25 de abril. Según una publicación de Instagram, se reprogramará para octubre. La compañía dice que se comunicará con los poseedores de boletos para discutir las opciones.

Detalles: 480-435-6868, swshakespeare.org.

Centro de las Artes de Tempe

Todos los eventos están cancelados hasta nuevo aviso.

Según el sitio web de Tempe Center for the Arts (TCA), "Los clientes con boletos para eventos cancelados recibirán reembolsos completos. Los clientes con boletos para eventos que se hayan pospuesto recibirán más información por correo electrónico. Comuníquese con la taquilla al 480-350-2822 ext. 2, o en la taquilla @ tempecenterforthearts.com con cualquier pregunta ".

Detalles: 480-350-2822, tempecenterforthearts.com.

Museo de Historia de Tempe

El museo está cerrado hasta nuevo aviso.

Detalles: 480-350-5100, tempe.gov.

Teatro ValleyYouth

El teatro está cerrado hasta nuevo aviso.

Detalles: 602-253-8188, vyt.com.

Traducción Alfredo García