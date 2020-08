JBalvin revela que se recupera de COVID-19

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Durante la entrega de Premios Juventud, el cantante JBalvin dio a conocer que padeció Covid-19.

“Apenas saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados”, expresó el cantante colombiano.

En el mensaje que envió JBalvin, aseguró que fueron días muy difíciles los que vivió a causa del contagio.

“A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro”, indicó,

Por lo mismo, pidió a la gente que se cuide, debido a que es un virus muy peligroso.

“Envío un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan. A pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: