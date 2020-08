Yeison Jiménez y Silvestre Dangond conquistan con su mancuerna

Diana García

Consciente del éxito que ha tenido Silvestre Dangond en los últimos años, el joven cantante colombiano Yeison Jiménez, agradece que aceptara trabajar con él en el tema “Gracias a ti”, ya que sabe que es un artista que sabe lo que quiere y no es fácil de convencer.

“Yo me siento muy feliz, yo visualizo las cosas y cada artista tiene su objetivo y tiene en su cabeza hacia donde va, y si hay un artista que tiene una proyección propia de su vida y de su mundo es Silvestre, él es un hombre que conoce muy bien su carrera, su talento y su música, por eso no me sorprende que sea difícil de enamorar o de encontrar, porque él está en su propio rumbo, está cantando a su pasión, a su música y “Gracias a ti” es una canción muy especial para mí y el poder trabajar juntos ya quería decir que era una canción ganadora”, señaló.

En exclusiva para TVyMás, Yeison considera con humildad, que gracias a sus fans, es hoy unos de los artistas colombianos más sobresalientes, por lo que sabe que tiene un gran compromiso con su público.

“Yo empecé desde cero, no fue de un momento a otro que me llegara el éxito, y ahorita me siento en una buena posición y nada me sorprende, me ha enseñado a valorar mucho los aplausos, el cariño de la gente y a ser muy respetuoso con la gente que cree en mí”, indicó.

Debido precisamente al respeto que le tiene al público, le gusta tomarse su tiempo para poder consentir a sus fans con su música, por ello, ha aprovechado esta cuarentena para trabajar en su siguiente material.

“Tenía muchas canciones grabadas, seleccioné 13 de mis mejores canciones, las estoy grabando, porque no soy conformista y si saco algo tiene que ser algo muy bueno, lo que creo que también me ha ayudado ha perdurar a lo largo de estos años. La pandemia me ha servido también para hacer una pausa que necesitaba, aunque no lo esperaba de esta manera y duele, yo me enfoqué en estar con mi familia, con mis hijas, en grabar y sacar un disco lo más impecable, para el próximo año”, indicó.

