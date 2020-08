Juan José Origel denuncia amenazas de muerte, acusa a Érika Buenfil

Diana García

Arizona Republic | La Voz

Después de que Juan José Origel denunciara que seguidores de Érika Buenfil lo amenazaron de muerte, por supuestamente hablar mal de su hijo, la actriz pidió que todo termine

Hace unos días, Érika Buenfil expresó su enojo en contra del periodista Juan José Origel, porque supuestamente habló despectivamente de su hijo Nicolás, sin embargo, Pepillo no solo juró no haberlo hecho, sino que aseguró que algunos de los muchos seguidores de la actriz, lo habían amenazado no solo con matarlo a él, sino a sus perros, que de todos es sabido, quiere como si fueran sus hijos.

“Qué fácil es hablar, decir, tornar y llorar. En ese video, en esa entrevista, la señora Érika Buenfil me tacha de hocicón, de que he hablado de su hijo. Erika, si me demuestras, me compruebas, que yo haya hablado una palabra, una, de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión, entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”, expresó el periodista de espectáculos.

Molesto por las amenazas que ha recibido, Juan José reiteró que jamás se ha expresado mal del hijo de la actriz.

“Por mi madre santa que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Érika Buenfil, jamás, ni lo conozco, ni tendría por qué hablar mal de él”, expresó.

Pepillo advirtió que nunca le va a perdonar a Érika, el haberlo acusado públicamente de una mentira, lo que le causó no solo el descrédito, sino que lo amenazaran de muerte. Enseguida, para demostrar lo dicho, publicó el video de la charla con Martha en su programa "Con Permiso", y en ningún momento, él se refiere al hijo de la actriz.

Tras el mensaje de Pepillo, Érika pidió paz, y que ya se cierre el tema.

“Pido paz y amor. Bendiciones. Que todo esto termine. Ya por mí, pasó todo, por favor. Cada quien su vida y sus carreras. En tiempos tan delicados, besos con cariño a todos”, comentó.

Habrá que recordar que todo esto comenzó hace unos días, cuando Érika mostró públicamente su molestia, porque en el programa “Con Permiso”, supuestamente Martha Figueroa y Pepillo, se burlaron de que ella está triunfando en Tik Tok, y se refirieron a su hijo despectivamente, nombrándolo “El Zedillito” (en alusión a que el menor, dicho por la misma actriz, es hijo de Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo).

Molesta Érika señaló que ella es actriz, y está expuesta a que critiquen su trabajo, su vida, pero no la de su hijo, al que iba a defender siempre en contra de quien fuera, y al que nadie tenía derecho a lastimar como lo habían hecho Juan José y Martha. De inmediato, muchos de los millones de seguidores de la actriz, comenzaron a amenazar de muerte a Pepillo y a sus perros.