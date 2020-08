Frida Sofía confiesa que está “ardida”

Diana García

Tras conocer que su ex novio Christian Estrada reanudó su noviazgo con Ferka, Frida Sofía confesó que sí le molesta verlos juntos, ya que el modelo le causó un gran daño.

“Sí, claro que estoy ardida, pero no de celos imbécil, este cule... mató a mi bebé y se cog... a mi mamá, lo cual para mí es lo mismo que matarla. Cuando aborté el bebé, con todo el dolor del alma y sola, mi "mamá" se murió. Entonces sí estoy ardida y me da tanto coraje que todavía alguien como la puti... de pen-Ferka lo ponga en un pedestal", expresó Frida.

Sin tapujos, Frida Sofía aseguró que mientras estuvo con Christian, se avergonzaba de él.

“Por eso yo le hablaba en inglés y me hacía pend... porque me daba penita lo naquito... pero hasta eso le di chance hasta que me salió gigoló y abre nalg...”, comentó.

Frida Sofía también se refirió de Aylín Mújica, quien habló de ella cuando estuvo como conductora invitada en “Suelta la Sopa”.

“Yo sé que el español es divino, por eso te puedo decir chin.. tu pu.. madre, vieja doble moral. ¿Sabes por qué soy tan malcriada? Porque nadie me crío... Aylincita no te metas conmigo, porque cuando sepas la verdad, te vas a quedar con la boca abierta”, comentó.