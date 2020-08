¿Tiene antojo de té boba? Estos 5 lugares lo tienen para llevar y entrega a domicilio

KiMi Robinson

Ya sea que su bebida boba preferida sea con hielo, un té de frutas o té con leche, varias tiendas de boba en el Valle, pueden ayudarlo a satisfacer su antojo durante la pandemia del COVID-19, con opciones de entrega y recogida de pedidos anticipados.

El Té Boba, que también se llama té de burbujas, té con perlas o una bebida de té de tapioca, los más conocido en todo el mundo, se vende en toda el área metropolitana de Phoenix. Si bien muchos lugares han eliminado sus opciones de asientos para disfrutar en el lugar debido a la pandemia de coronavirus, algunos se han centrado en servir bebidas de una manera más segura, permitiendo que los clientes hagan pedidos en internet y por teléfono para que sean recogidos evitando el contacto entre personas.

También se puede encontrar muchos de los establecimientos de boba por el Valle, en aplicaciones telefónicas de entrega, como DoorDash, Grubhub, Postmates, Seamless y Uber Eats.

Pero se debe tomar en cuenta que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, ha dicho repetidamente a los arizonenses que están "más seguros en casa". De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "el servicio de alimentos debe ser limitado a conducir, entregar, llevar y recoger en la acera" porque es el "riesgo más bajo" al propagar el COVID-19.

Aquí hay cinco establecimientos de boba en el área metropolitana de Phoenix, donde se pueden pedir bebidas de boba para llevar y para entregar en la acera:

Mochi Fresh

¿Ha intentado beber una mezcla pastosa?

Puede obtener un té con leche y trozos de galleta Oreo, también llamado tierra para maceta por la cubierta de Oreo desmenuzada sobre capas de té negro preparado, leche fresca y boba casera, en el Tempe's Mochi Fresh para llevar y por pedido para entrega.

Los clientes pueden ordenar con anticipación desde el sitio de internet de Mochi Fresh. El extenso menú de la tienda incluye tés de espuma de queso con sal marina, pegatinas de gyoza, tés de leche, helado de mochi, leche de burbujas sin cafeína y tés de frutas. Aplicaciones como Grubhub, DoorDash y Uber Eats también entregan desde Mochi Fresh.

Detalles: 12 p.m.-9 p.m. Miércoles a domingos. 960 W University Drive Ste. 114, Tempe. 480-597-3115, www.mochifresh.com.

Aloha Tea and Coffee

Diga "aloha" con algunos de los mejores boba hechos a mano que el Valle de Phoenix tiene para ofrecer.

En Aloha Tea and Coffee, ganador de la "Batalla del Boba" organizada por la Cámara de Comercio Asiática de Arizona en 2020, la combinación boba se hace fresca todos los días; ocasionalmente, la tienda anunciará en sus redes sociales un sabor especial de boba para el día, como café, menta azul hawaiana o fruta del dragón. Las bebidas populares en el lugar incluyen el té de leche Aloha, un té concentrado de leche negra, espuma de queso japonés Uji Matcha y té de menta azul hawaiano.

Hay un divisor de acrílico entre el cajero y el cliente, y temporalmente no está permitido comer en el interior. Grubhub, Uber Eats, Doordash, Postmates, y también se pueden realizar entregas a nivel local.

Detalles: 10 a.m. a 8:30 p.m. De lunes a jueves, de 10 a.m. a 9:30 p.m. Viernes de 10 a.m. a 10 p.m. Sábados, de 10 a.m. a 9 p.m. Domingos 6766 W. Glendale. Ave. Ste. 140, Glendale. 623-934-9298, www.facebook.com/AlohaTeaCoffee.

Tea Swirl

¿Prefiere su té boba con café con leche, con té recién hecho y mucha crema sin lactosa? O tal vez prefiera una crema salada y dulce por encima.

Las bebidas de Tea Swirl varían desde granizados hasta cócteles sin alcohol, con opciones para tres tipos diferentes de boba: azúcar morena, negro o cristal. Una variedad de gelatinas con sabor, aloe y pudín, también están a su disposición para agregar más ingredientes a la bebida.

Ordene en el sitio de internet con anticipación para recoger el Tea Swirl o solicite la entrega de DoorDash o Uber Eats, o busque "Tea Swirl" en su aplicación de entrega favorita.

Detalles: mediodía-9 p.m. diario. 725 S. Rural Rd. Ste 107, Tempe. 480-479-4255, www.teaswirl.com.

Boba Tree Lin Tea House

Puede ser más conservador con su pedido de té boba en Boba Tree Lin Tea House o volverse un gran experimentador con una bebida de té de boba de "fruta loca" que contiene té oolong endulzado negro, verde o dorado y fruta cortada, con una rodaja de piña y hasta un trozo de sandía.

La parte más extensa del menú de Boba Tree es el té de espuma de queso, la especialidad de la tienda que contiene sal de roca y queso. La espuma de queso encabeza una amplia gama de tés, que incluyen trigo sarraceno, lichi, jazmín, rosa y té de sakura.

El resto del menú incluye tés de leche, bebidas yakult y licuados. Si desea aumentar los ingredientes, Boba Tree ofrece arroz morado, budín, puré de taro, gelatina de café y aloe.

La entrega está disponible desde varias aplicaciones, incluidas Seamless, Grubhub y DoorDash. Order-ahead está disponible en línea en http://places.singleplatform.com/boba-tree-lin-tea-house/menu, o los clientes pueden hacer un pedido por teléfono para que lo recojan.

Detalles: 11 a.m.-9 p.m. diario. 1139 S. Dobson Rd, Ste. 101, Mesa. 480-834-2244. Además, 2740 S. Alma School Rd. Unidad 6, Mesa. 480-687-2627, www.facebook.com/linbobatree.

Teacup Boba

Adquiera una taza de té "specialtea" o cree su propia bebida de té boba en esta tienda de Litchfield Park.

El té de jazmín de sal marina, el té tailandés, el té de alcachofa y el latte matcha de fresa se encuentran entre las ofertas especiales de Teacup. Aquellos que prefieren conseguir su propio camino al elegir entre una variedad de bases de té, que incluyen té negro, verde, oolong y Earl Grey, y agregar un sabor, que va desde kumquat hasta chocolate blanco. Los ingredientes incluyen diferentes tipos de boba, así como varias mermeladas.

Aquellos que tienen un gusto por lo dulce y que necesita la satisfacción de su antojo, también pueden disfrutar del helado de chorro y los waffles de burbujas.

La cena no está disponible temporalmente, y los cajeros aceptan los pedidos detrás de una división de acrílico. Grubhub y Doordash se encuentran entre las aplicaciones del teléfono que ofrecen Teacup Boba.

Detalles: 11 a.m.-9 p.m. Domingos-jueves, 11 a.m.-10 p.m. Viernes-sábados. 13000 W. Indian School Rd. A-14, Litchfield Park. 623-236-3006, http://teacupboba.com.

