Sofía Sisniega no se deja encasillar

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Desde que inició su carrera, Sofía Sisniega siempre ha tenido muy claro los personajes que desea interpretar, por ello, nunca ha permitido que se le encasillen por sus rasgos físicos.

“Los estereotipos están muy marcados y esto lo digo sin ningún afán de minimizar la discriminación que han vivido compañeros (como Tenoch Huerta y Paulina Gaitán) y que ha sido gravísima, en mi caso, me ha sucedido que me han tratado de encasillar en ciertos personajes, pero no lo han logrado”, señaló la actriz, a quien actualmente podemos ver en la serie “El Candidato”, por Amazon Prime Video.

Sofía señala que no le gusta que pretendan darle personajes, solo por su apariencia física, y no por su talento histriónico, por demás demostrado.

“Yo me puedo quejar desde un punto privilegiado, que no tiene nada que ver con la gravedad del racismo que han vivido ellos ¿por qué?, porque hay más personajes para la gente privilegiada, siempre tratan de ponerme en papeles de mujeres con privilegios y sí se podría decir que es la generalidad de la sociedad mexicana, pero que no está bien retratarlos así, para seguir prolongando ciertos estereotipos”, indicó

Dispuesta a interpretar cualquier personaje, siempre y cuando esté justificado, Sofía siempre busca diversificar su carrera, eligiendo diferentes papeles.

“Hay personaje justificado como en la serie de “Los Minondo”, donde era una indígena mestiza, era una combinación entre española y mexicana, ahí sí se justifica, pero tampoco quiero quitarle los personajes a alguien, porque no me corresponde, también no hay que seguir uno, también tiene que saber cuál es su lugar, yo no haría un personaje que puede hacer alguien mucho mejor o que representa mejor a la comunidad indígena, porque hay muchas actrices que lo podrían hacer mejor aunque como actor, tienes la capacidad de transformarte”, indicó.

A Sofía le gusta participar en historias que retraten situaciones reales como en “El Candidato” y “Aquí en la Tierra”.

“Antes se contaban historias que no eran un retrato de la sociedad, los personajes estaban estereotipados y tenían una cara y los seres humanos no somos así, sino más complejos, tenemos muchos colores.

“Las buenas series que están bien escritas te hacen reflexionar, y te van a dejar una empatía, finalmente es una mirada, una crítica a lo que está sucediendo, los temas que duelen a la sociedad para poder generar una empatía hacerte pensar, no hacer series que retraten temas reales sería vivir en nuestra burbuja, y olvidar lo que está sucediendo en el país, dándole la espalda a los que están sufriendo todo esto”, indicó.

CONÓZCALA

Sofía Sisniega