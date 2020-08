María Celeste asegura que Telemundo va a honrar el contrato que tenían

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Tras dar a conocer su salida de Telemundo, María Celeste Arrarás aseguró que la empresa honrará el contrato que tenían, por lo que se encuentra tranquila, ya que esto le da seguridad económica.

“Todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar, por lo tanto, tengo una seguridad económica que hoy en día muchas personas no tienen", indicó.

Aún cuando le fue difícil asimilar que ya no formaría parte de Telemundo, la periodista entiende los motivos que tuvo la empresa para despedirla.

MÁS:María Celeste Arrarás se despide de Telemundo

“Entiendo que la decisión que tomó la empresa fue sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles y que está pasando en todas las industrias, así que no lo tomo como algo que fue contra mi y eso me ayuda mucho a tener mi mente despejada y tranquila a pesar de todo", indicó.

En estos momentos, María Celeste se tomará unos días y posteriormente analizará proyectos que le han venido ofreciendo.

“Yo se que vienen muchísimas cosas buenas en las últimas horas he recibido tantas llamadas de posibles proyectos, que los voy a empezar a analizar la semana que viene, porque esta semana me la quiero tomármela bien tranquila”, comentó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: