Eiza González responde molesta a quienes la pusieron de ejemplo para Belinda

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Desde que se mudó a Los Ángeles, California, Eiza González no solo ha llamado la atención de productores de Hollywood, sino también de algunos de atractivas estrellas como Liam Hemswoth, Calvin Harris, Josh Duhamel y Timothée Chalamet, con quienes se le ha relacionado sentimentalmente, por lo que ahora que se confirmó el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal, en redes sociales compararon a las parejas que han tenido ambas, burlándose de Belinda.

“Por favor, no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe” escribió en sus redes sociales.

Debido a que las parejas de Eiza resaltan por ser rubios, mientras que los de Belinda sobresales por ser de tez morena (Christian Nodal, Lupillo Rivera, Giovanni Dos Santos), la actriz lamentó que se hagan este tipo de comparaciones fuera de lugar.

“Burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable”, indicó.

Molesta por las publicaciones que se hicieron en redes sociales, Eiza González espera que algún día la mujer sea reconocida por su talento y no por las personas con las que se relaciona.

“Espero q el 2021 nos curemos de corona, pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre”, expresó.

