Chef Aquiles Chávez muestra las delicias de México a través de 'Aventura Gastronómica'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A través de un viaje por los diferentes lugares de México, el Chef Aquiles Chávez, muestra mediante el programa “Aventura Gastronómica”, a través de Pantaya, las delicias y la riqueza cultural que existe en el país

“Creo yo que los programas de cocina te entretienen, pero además, es un entretenimiento sano y delicioso, el programa retrata muy este México lindo, sabrosón que todo mundo sabemos, pero que a veces se nos olvida y aquí nos ayuda a recordarlo y que no se nos olvide esto, así surge este programa, de querer mostrar el México del 2020, este México delicioso”, expresó el reconocido chef mexicano.

Aún cuando desde hace años ha tenido la oportunidad de participar en programas gastronómicos como “Top Chef México”, “Aventura Gastronómica” es diferente para Aquiles, ya que también funge como productor.

“Desde el 2007 hago programa míos y otros que comparto, fui parte del jurado de “Top Chef México”, pero en “Aventura Gastronómica” también funjo como productor gastronómico, más allá de que mi contrato diga talento o conductor del programa, acá es productor gastronómico, lo cual me permite involucrarme en lo que vas a grabar, cuando eres talento solo vas grabar y haces lo que el productor y el director te dice, aquí ya opinas, dices qué es lo que quieres y eso fue el gran salto, literalmente metí mi cucharita en esa olla”, señaló.

En este programa, Aquiles tiene la oportunidad de compartir con grandes colegas.

“Por fortuna, conozco muy bien México, he visto todo el país, tengo grandes amigos cocineros y no ha sido nada complicado hablar con mis amigos, pero además, no solo era elegir amigos, sino a estos amigos que son grandes chefs reconocidos con una amplia trayectoria. Es darnos esa oportunidad de platicar, de cotorrear de hacer lo que nos gusta hacer y todo fluye”, puntualizó.

