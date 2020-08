CLOSE

Pero si cree que sus opciones se limitan solamente a la comida rápida convencional, varios restaurantes del Valle tienen como objetivo demostrarle que está equivocado.

Cuando la necesidad de obtener el sustento de manera oportuna es primordial, la conveniencia de una ventana de acceso directo no está en discusión. Hoy, cuando permanecer en un espacio seguro y controlado es vital, la opción de adquirir la comida sin salir del vehículo es aún más atractiva.

Cuando el borde de la acera no se convierta en la curva del auto-servicio, solo espere a que el personal del establecimiento le atienda. Algunos restaurantes le solicitan que ordene con anticipación, así que consulte as páginas de internet antes de detenerse.

32 Shea

Algo para botanear con su vino: 32 Shea en Phoenix también sirve una selección de bruschetta. (Foto: The Republic)

Los indecisos estarán felices de saber que los platos del desayuno se sirven hasta el mediodía. Mantenga la ruta más saludable con el tazón de quinoa al amanecer (6 dólares) u opte por gofres de tocino y queso cheddar (9.75 dólares) con un jarabe con infusión de romero. Hay algo para cada quien en los menús de almuerzo y cena. El sándwich de hummus casero vegano ( 9 dólares) se elabora de tomate, pepino, verduras y aguacate y la pasta vegana de cocción lenta (14 dólares), tiene una ventaja saludable con brócoli, berenjena, calabacín y los champiñones. Las especialidades incluyen el sándwich OMG (9 dólares) con el combo clásico de jamón, mascarpone, higo y miel. Pero una salsa cremosa de gouda y queso de cabra, colas de langosta adornadas con mantequilla de ajo y una pizca de aceite de trufa blanca hacen que rechazar el mac y el queso de langosta (18.25 dólares) sea difícil.

Detalles: 10626 N. 32nd St., Phoenix. 602-867-7432, 32shea.com.

The Stand Arcadia Burger Shoppe

Este auto-servicio funciona de forma excelente con la trifecta probada y verdadera de hamburguesas, papas fritas y malteadas. Abandone la idea de que es la comida rápida contemporánea y ríndale homenaje a la hamburguesería estadounidense tradicional con tortas 100 por ciento de carne que se preparan diariamente, papas fritas cortadas a mano y malteadas hechas a mano. El nutrido menú se compone de cinco hamburguesas, cuatro de las cuales se basan en la hamburguesa insignia, The Standard (6.99 dólares) con lechuga, tomate, cebolla, eneldo kosher y salsa casera. The Evil Standard (7.49 dólares) se pone picante con la salsa y los jalapeños y The Arcadia (7.99 dólares) que está cubierta con cebollas asadas y guacamole casero. En cuanto a los batidos o malteadas, está el clásico chocolate y vainilla ( 5.99 dólares), pero ¿por qué no darle un giro al dulce de leche salado o al chocolate con chile ( 6.59 dólares)?

Detalles: 3538 E. Indian School Road, Phoenix. 602-314-5259, thestandbnt.com.

Sr. Ozzy’s Tacos y Mariscos

'Cucarachas' (camarones en salsa de chile rojo) en Sr. Ozzy's TAcos y Mariscos en Phoenix. (Foto: Dominic Armato / The Republic)

Un impresionante cartel de ofertas reúne a los fanáticos de los mariscos, que acuden en masa a este lugar que eleva las percepciones más dominantes de la cocina mexicana. Es mejor consultar el menú con anticipación porque ofrece una larga lista de opciones que tomará algún tiempo decidirse por algo. Para empezar, el aguachile especial (19.99 dólares) presenta camarones y abulón cocidos en limón, aguacate, pepino y cebolla con chile rojo o verde. O pruébelo todo con la torre mixta (22.99 dólares), presentada con ceviche de camarón, camarones cocidos, ceviche de cangrejo, aguachile, vieira, pulpo y abulón. Opte por una de las tostadas de mariscos fríos con ceviche de camarón (6.25 dólares) o vieiras y pulpo ( 12.99 dólares). ¿No se siente completamente satisfecho? Tacos con tripa y cabeza ( 2 dólares) - tripas de res y cabeza de res - y el dúo de mar y tierra con camarones y filete (3.50 dólares) harán el truco, como lo haría un hot dog clásico de Sonora (4 dólares). Obtenga su mejor fusión con cualquiera de los 10 platos inspirados en el sushi japonés que vienen en presentaciones horneado, empalado y el tradicional (10.99- 13.99 dólares).

Detalles: 1717 W. Southern Ave., Phoenix. 602-677-0284, facebook.com/srozzystacosymariscos.

Sip Coffee and Beer – Arcadia

El ambiente industrial resalta en un lugar que trata de ocultar los orígenes del edificio donde estuvo un Jiffy Lube. También es la razón de su transformación que dejó una de las bahías originales para el cambio de aceite. Para acompañar sus famosos platillos, hay licuados (6.29- 10 dólares), y artículos sencillos para el desayuno y el almuerzo. Comience el día con tostadas de aguacate (8.50 dólares) o el Sammi de desayuno de garaje (8.50 dólares) relleno de huevo, tocino, queso y alioli picante en un pan tostado en suero de mantequilla. El queso a la parrilla (8.70 dólares) está hecho con havarti súper melty y queso cheddar ahumado, y los chips de tortilla, frijoles negros y maíz, le dan un toque especial a la ensalada de pollo del suroeste (13.21 dólares).

Detalles: 3620 E. Indian School Road, Phoenix. 602-900-5188, sipcoffeeandbeer.com.

Luci’s at the Orchard

Todos los platillos favoritos para la cena, como la tostada francesa Funky Monkey (9.49 dólares), la cubierta de ensalada de higos y atún dulce (10.39 dólares), los germinados de coles de Bruselas (9 dólares) y la hamburguesa homónima de la casa (13.99 dólares) hecha de solomillo de Angus, adornada con tocino ahumado, champiñones salteados, cebolla y queso, también son aptos para un gran banquete. El menú para niños cuenta con opciones como tiras de pollo y papas fritas (6 dólares) y espagueti y albóndigas ( 6 dólares). También hay docenas de cafés, licuados y jugos para calmar cualquier sed u ofrecer un estímulo matutino. Ordenar por adelantado es recomendable.

Detalles: 7100 N.12th St., Phoenix. 602-633-2442, lucisorchard.com.

Someburros

Un burro y margarita de Someburros. (Foto: Someburros)

Durante 34 años, las recetas de la familia Vásquez han estado en el corazón del menú de esta cadena de restaurantes mexicanos tradicionales, conocida por sus especialidades exclusivas como el Borracho Burro (9.95 dólares) que rellena una tortilla de harina con carne en chile verde y se cubre con más salsa verde, queso derretido, guacamole y crema agria; y el Poncho Villa (9.95 dólares) con una pechuga de pollo marinada envuelta en una tortilla de harina, frita y cubierta con queso, crema de jalapeño, queso cheddar rallado y cebolla verde. No olvide pedir un chimis de postre de chocolate, manzana o cereza (4.95 dólares) y margaritas (5.25- 15 dólares) para llevar. Los pedidos deben realizarse por adelantado en cada una sus nueve ubicaciones por todo el Valle.

Detalles: 7501 E. Frank Lloyd Wright Blvd., Scottsdale. 480-443-8226. Además, 5910 E. Longbow Parkway, Mesa. 480-687-9106. Otras ubicaciones en someburros.com.

Federal Pizza

Esta pizzería tradicional hace que sea muy fácil pedir para llevar, acompañando sus deliciosos pays y sus otros especiales del menú. Presentaciones listas para consumir como el Casanova (14.50 dólares) cubierta con jamón, dátiles, ricotta, rúcula, pecorino y una vinagreta balsámica, y el At Last (13 dólares) que lleva la pizza vegetariana a otro nivel, al unirle brócoli, maíz tostado, queso de cabra, albahaca y aceite de limón con una pisca de chiles de Calabria. O aproveche la oportunidad con el capricho del chef (15 dólares). Complete la comida con bolas de risotto arancini, crujiente por fuera, suave y sabroso por dentro, (9.50 dólares) y tiramisú con nutella (7 dólares). Combine todo con vino o cerveza, que están a la mitad de los pedidos para llevar.

Detalles: 5210 N. Central Ave, Phoenix. 602-795-2520, federalpizza.com.

d’Lite – Healthy on the Go

D'Lite Healthy On The Go abrió su nueva ubicación en el norte de Scottsdale.

Reponga energías y siéntase bien con platillos diseñados para hacer precisamente eso. El exclusivo sándwich de desayuno California Club (8 dólares) que está lleno de huevo, tocino, pavo ahumado, tomate, aguacate, queso pepper jack, queso crema y pesto, todo sobre pan tostado artesanal. Hay tazones, envolturas y hamburguesas caseras de frijoles negros y hamburguesas de quinoa que se pueden pedir de tres maneras diferentes (8.50- 9 dólares) con ingredientes como hongos portobello, huevo frito o tocino. Hay un menú para niños y también una bolsa especial para para su acompañante de cuatro patas (1.50 dólares). También hay disponibles cafés, licuados y batidos calientes y helados.

Detalles: 125 E. Southern Ave., Suite 101, Tempe. 480-292-8883. Además, 2613 N. Scottsdale Road, Scottsdale. 480-247-8537. Otras ubicaciones en dlitehealthyonthego.com.

Dazzo’s Dog House

Normalmente, esta es una casa en la que le gustaría estar guardado. Sin embargo, en estos tiempos, el lugar de hot dogs de Windy City, hace que sea fácil pedir para llevar con sus legendarios hot dogs de carne de Viena ( 4.05 dólares) y bollos con carne italiana , Salchicha italiana o combo de los dos (5.40- 7.25 dólares). El crítico gastronómico del Arizona Republic, Dominic Armato, recomienda agregar una orden de papas fritas, un elemento que considera de lo mejor en el menú y que más fácilmente se pasa por alto. “Las papas fritas que obtienes en el autoservicio de Dazzo son estelares. Se hacen al estilo de las chozas de hot dogs del Chicago de antaño, papas frescas cortadas en bastones de grosor medio y fritas con manteca de cerdo hasta que posean un color dorado profundo y una hermosa mezcla de texturas ". dice Nuff.

Detalles: 6143 W. Glendale Ave., Glendale. 623-934-3536, dazzosdoghouse.com.

BLD

Como su nombre indica, este restaurante del sur de Chandler tiene cubierto el desayuno, el almuerzo y la cena, además de cualquier antojo que se pueda tener en el medio. Todo en el extenso menú. que se puede pedir para llevar, así que pruebe platillos que no son su rutina en el autoservicio. Para el desayuno, NY Strip Steak & Eggs (21.95 dólares); chilaquiles de chile verde con chorizo, aguacate y todas las fijaciones (14.95 dólares); y un camarón Benedicto bañado en una salsa de mantequilla y ajo (12.95 dólares), son ofertas convincentes. Más tarde en el día, piense en un BYO mac & cheese (10.95 dólares); ravioles con costilla en un pesto de tomate secado al sol (17.95 dólares); o el espagueti de calabaza y calabacín sin gluten, con guisantes, tomates al horno y queso de cabra (15.95 dólares). Postres, bebidas y licuados también están listos para servirse. Realice 10 pedidos en línea y obtenga su próximo pedido, al costo promedio de sus últimos 10 pedidos, gratis.

Detalles: 1920 W. Germann Road, Chandler. 480-779-8646, bldchandler.com.

Salad and Go

Cuando se trata de un movimiento rápido y saludable para llevar, este lugar brillante y bullicioso tiene la mejor rutina. Elija su proteína de elección: pollo, pollo a la Buffalo, tofu orgánico o camarones (2.49 dólares adicionales), para servirle con uno de los nueve combos de ensalada (5.74 dólares) que van desde el esperado cobb y el César, hasta giros divertidos como el ranch de jalapeño y el antipasto apilado con salami, corazones de alcachofa marinados, pepperoncini, mozzarella fresco, cebolla morada, tomates orgánicos y aceitunas kalamata. Se pueden pedir ensaladas durante las primeras horas de la mañana, pero si desea algo más tradicional para la mañana, tome uno de los burritos de desayuno (2.99 dólares). Hay 19 ubicaciones que abarcan de Surprise hasta Queen Creek y Scottsdale hasta Tolleson, hay tres locales más en camino, por lo que seguramente habrá uno cerca de usted muy pronto. Los pedidos pueden realizarse en línea y programarse para el tiempo de recogida específico en incrementos de cinco minutos. La ventana de acceso está abierta solo para pedidos por internet.

Detalles: 2323 N. Scottsdale Road, Scottsdale. Además, 17137 Litchfield Road, Sorpresa. Otras ubicaciones en saladandgo.com.

Tacos Chiwas - Phoenix

Cuando anhela simplemente buena comida mexicana de verdad, este lugar debe estar en su lista. Su menú de tacos de ocho diferentes placeres (2.50 dólares) rellenos de pollo, carne de res y cerdo marinado. La tierna mejilla de ternera deshebrada, hecha al estilo barbacoa y las calabacitas con maíz, merecen una mención. Haga espacio para la combinación especial de carne de res, jamón, jalapeño, chiles Anaheim y queso Asadero de los Taco Chiwas.

Detalles: 1923 E. McDowell Road, Phoenix. 602-358-8830, tacoschiwas.com.

