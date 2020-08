CLOSE

Orgullosos de que sus corridos gusten a la familia, Poncho e Imanol tienen claro que desean dejar un mensaje en sus letras.

Los dos Carnales, disfrutan del éxito de “El Envidioso” y de “Al Estilo Rancherón”, dos corridos para toda la familia. (Foto: Cortesía de Los dos Carnales)

Con su corrido “El Envidioso”, donde hacen referencia a la envidia que “Kiko” le tenía a “El Chavo”, Los dos Carnales, los hermanos Poncho e Imanol, lograron a conquistar a los niños, por lo que ahora con su tema “Al Estilo Rancherón” quisieron consentirlos con un video animado.

“Con “El Envidioso”, nos acordamos mucho cuando éramos niños, porque a mi abuelita le gustaba ver “El Chavo” y casi del diario en la tarde, noche, lo veíamos y nos la pasábamos riendo, me tocó componer el tema a mí y me acordé que “Kiko” envidiaba a “El Chavo”, aunque no tenía nada y ese fue un gancho para el público, nos trajo muchos niños, jóvenes, de pronto, con este corrido, los niños empezaron a seguirnos más, por eso, con “Al Estilo Rancherón”, quisimos hacerle un regalo y otra vez les gustó bastante”, comentó Poncho.

Orgullosos de que sus corridos gusten a la familia, Poncho e Imanol tienen claro que desean dejar un mensaje en sus letras.

“Nuestro corridos siempre han sido corridos sanos, siempre tratamos de dar un mensaje. “Al Estilo Rancherón” habla de la vida del campo y creo que ha sido un punto clave de conectar con toda la familia, no nada más con cierto público, y sentimos esa responsabilidad de dejar un mensaje en cada corrido y en cada canción”, agregó Poncho.

“Los dos Carnales” saborean el éxito que han tenido con sus últimos temas, sin embargo, mantienen los pies en la tierra.

“Gracias a Dios tenemos las bases de los valores que nos enseñaron nuestros padres, no les digo que estamos en un nivel grandísimo, pero tratamos de ser siempre lo que somos, gente sencilla, tenemos las bases firmes, mi padre siempre anda con nosotros, él es el que nos va a bajar de la nube, en caliente, por si se nos sube el éxito algún día”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/08/04/los-dos-carnales-conquistan-los-ninos-con-sus-corridos-familiares/5577295002/