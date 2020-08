CLOSE

Florinda Meza asegura que “Chespirito” le dio a ganar millones de dólares a Televisa y ahora no quieren pagar por retransmitir sus programas

Florinda Meza lamenta que ejecutivos “sin visión” hayan decidido no transmitir más los programas de “Chespirito”. (Foto: La Voz)

Luego de que con este corto mensaje: "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", Roberto Gómez Fernández, anunciara en redes sociales que los programas de “Chespirito” dejarían de transmitirse, no solo en México, sino en el mundo, por decisión de Televisa, Florinda Meza estalló en contra la televisora, pues asegura que don Roberto Gómez Bolaños les dio a ganar millones de dólares y hoy no lo valoran.

“Es triste comprobar, cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, escribió Florinda, lamentando que ejecutivos de Televisa hayan tomado la decisión de no transmitir más en el mundo los programas de “Chespirito”.

La molestia de Florinda es tal, por lo que considera un acto injusto al legado de “Chespirito”, que se congratuló que el escritor y comediante mexicano ya esté muerto.

“Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”, escribió.

Reprochó que hoy los ejecutivos de Televisa, no valoren todo los años que Chespirito le entregó a la empresa.

Por ahora, ya no se transmitirán los programas de "Chespirito" en el mundo, según informó la familia de don Roberto Gómez Fernández. (Foto: Televisa)

“Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, señaló.

Lamentó que Televisa deje de transmitir los programas, justo en un momento donde la gente necesita entretenimiento sano.

“Va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”, señaló.

Por su parte, Graciela Fernández, hija de “Chespirito”, expresó también su molestia contra la televisora y afirmó que no es una cuestión económica.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito, hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”.

Cabe señalar, que a la muerte de don Roberto, sus herederos registraron todas las creaciones del actor y escritor mexicano, como marca propia, y crearon una empresa con un sinfín de proyectos para comercializarlo en todo el mundo.

