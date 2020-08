CLOSE

Carlos siempre ha sido un hombre tan positivo, que incluso, acepta con humor los chistes que a veces se dicen de él

El icono de la música colombiana ha sido también coach de La Voz, en sus ediciones de Colombia y México. (Foto: Televisa)

Aunque siempre es positivo y alegre, Carlos Vives confiesa que tuvo miedo cuando tuvo que detener su vida por la pandemia, debido a que desde hace 23 años ha vivido arriba de un escenario, sin embargo, echó para adelante, sacó lo mejor de sí, su sentido del humor y su forma de ver la vida, disfrutó a su familia, terminó su libro y hoy, con el mejor ánimo, retoma su carrera con más fuerza y regresa como coach a “La Voz”, a lado de Alejandra Guzmán, Luis Fonsi y Wisin.

“Fue sumamente difícil, pero hay que sacar fuerzas, no se puede perder la alegría, y más cuando a uno lo reconocen por tanto trabajo. Poco antes de que pasara esto de que se tomaran las decisiones que se tomaron, yo estaba en México cantando para 250 mil personas, en España, cantando para 450 mil personas… me he habituado a eso, desde hace 23 años que lo estoy haciendo y de repente pasa esto, te frenan”.

Carlos siempre ha sido un hombre tan positivo, que incluso, acepta con humor los chistes que a veces se dicen de él, respecto a que siempre está sonriendo, esperando lo mejor de la vida.

Carlos brilla y aporta su vasta experiencia en “La Voz”, al lado de Alejandra Guzmán, Luis Fonsi y Wisin. (Foto: Telemundo)

“Me sacan chistes de que: “Carlos Vives se ríe hasta pagando los impuestos”, “Carlos vives se ríe en el odontólogo”. Hemos sentido temor, pero esta oportunidad de volver a los estudios, ha sido algo para saber que voy a trabajar y que las cosas volverán a ser lo de antes y es emocionante”, señaló.

El haber pasado tiempo en su casa, como nunca lo había hecho, le hizo valorar esas pequeñas situaciones que, a veces, por la rapidez de la vida, sólo veía pasar.

“Uno como artista se la vive quejando que tiene viajar, sufre uno con los hijos que a veces uno está más en el trabajo, y para mí ha sido como cargarme con la familia, incluso hacer ejercicio, estaba terminando de escribir un libro y tuve tiempo para dárselo a ese libro, estar con los hijos, verlos crecer, incluso empezar a espantarse, porque ya están creciendo los enanos y vienen situaciones más grandes”.

Carlos refiere que para él fue impactante fue ver su ciudad paralizada.

“Muchas veces, cuando dormía a mis hijos, me sentaba frente a la ventana y me asomaba, y me daba miedo ver las calles solas. En una ciudad tan populosa como en la que vivo, desde que uno sale de la puerta de la casa, hay gente, está el vendedor, el del periódico, la señora que camina, el que va a la oficina que pasa y saluda, yo que fui criado en la calle, viendo a la gente de muy cerca, y eso me hacía falta, me hacía falta estar en un escenario”, señaló el colombiano.

Carlos brilla y aporta su vasta experiencia en “La Voz”, al lado de Alejandra Guzmán, Luis Fonsi y Wisin. (Foto: Telemundo)

En el tiempo de confinamiento total, Carlos pudo terminar de escribir “El libro grande de la Cumbia”.

“Es un libro donde yo cuento los orígenes de la cumbia, la historia de la cumbia, sobre su territorio, sobre sus personajes sus grupos, su proyección internacional en países como México, Argentina, la historia de la cumbia desde mi experiencia personal, desde que empiezo a trabajar en la escuela de teatro, en la música, y empiezo a encontrar esas pistas, que me ayudan a escribir la verdadera historia de la cumbia, donde me hacen contar la historia de mi vida“, señaló.

CONÓZCALO

Carlos Vives es una de las grandes figuras de la música latinoamericana, cuenta con 14 premios Grammy. (Foto: Telemundo)

Carlos Vives

Nació un 7 de agosto en Santa Martha, Colombia

Inició como actor en 1982, como cantante en 1986

Fue el primer colombiano en recibir el Grammy por Mejor Álbum Latino Tradicional con su material “Déjame Entrar”

Recibió el premio Ondas de España por su aporte a la música Latinoamericana

En el 2014 en los premios Billboard Latino, recibió el premio Espíritu de la Esperanza por su labor social.

En mayo de 2016, lanzó “La Bicicleta”, a dueto con su Shakira. El sencillo debutó como #1 en Billboard y se convirtió en el decimosegundo #1

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/08/03/carlos-vives-regresa-la-voz-con-mas-alegria/5520754002/