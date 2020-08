CLOSE

Elena Rose a través de su tema “La ducha” (sencillo que actualmente promociona) desnuda su intimidad y da voz a muchas mujeres

Elena está muy orgullosa de mostrar sus sentimientos e inquietudes a través de sus temas como su sencillo “La Ducha”. (Foto: Cortesía)

Famosa por sus composiciones que han dado éxito a artistas como Ricky Martín, CNCO y Becky G, entre otros, la cantautora Elena Rose desnuda su intimidad, interpretando “La Ducha”, que habla del amor propio, del encuentro con uno mismo.

“Es un tema tan bonito que pude hacer en cuarentena, la canción describe el momento perfecto que me exigía a mí, encontrarme conmigo misma a solas; está canción me inspiró, porque creo que era algo que todas las mujeres en algún punto sentimos, hacemos (complacerse), pero nos ponemos en una posición de culpa, de vergüenza y me encantó ser la voz de tanta mujeres, de llevar este tema de una manera educativa para sentirnos libres y orgullosas de ser y orgullosas de amarnos tal como somos”, señaló.

Aunque la cantante no suele dividir sus letras en hombres y mujeres, específicamente “La Ducha” sí lo describe, como un tema dedicado al sexo femenino.

“Pudimos hacer un video en cuarentena con muchas reflexiones, yo quería representar una parte de mí más desnuda, obviamente, visualmente, eso se logró, pero también se desnudó a nivel de lírica y de concepto con esta canción, aunque yo no suelo dividir mis composiciones en hombres o mujeres, esta precisamente, sí creo que va dirigida a las mujeres, ellos pudieron recibir de mi parte, un poco de consentimiento”, señaló.

A través de “La Ducha”, la cantante refleja esa libertad que cree que las mujeres han ganado a lo largo de los años.

La venezolana Elena Rose, formará parte del festival Lollapalooza de Chicago, el cual se realizará de manera virtual. (Foto: Cortesía)

“Me siento súper orgullosa de ser mujer, de ser latina, de poder tener una voz, de poder votar, el mundo está cambiando, porque nosotros estamos brillando. Hemos estado reprimidos no solo las mujeres, sino también los hombres, la sociedad latina, ahora podemos hablar sin filtros, siempre digo que lo importante es educarnos, con “La Ducha” nos ponen en un lugar de rebeldía, yo no quería llamar la atención, lo hice desde un punto de amor”, indicó.

Elena está muy feliz de interpretar sus propios temas, pero no es celosa, se siente agradecida que artistas internacionales interpreten sus temas.

“Yo soy celosa con mis novios nada más, con mis canciones no, yo soy creyente de que mis canciones, cuando las escribo, encuentran una casa y esa casa la pone Dios. Soy muy sensible con lo que hago.

“Es algo que nos favorece a los dos (que otros artistas interpreten sus temas), yo toda mi vida me he alegrado con el éxito de los demás, con el éxito de las personas que me inspiran con las que trabajo, yo celebro el éxito, en este mundo todos tenemos espacio, tenemos un lugar, yo no siento que competimos cuando nosotros sabemos lo que somos, a mí me alegra mucho poderle aportar a sus carreras y también a sus vidas”, indicó.

La cantante formará parte del festival Lollapalooza de Chicago, el cual se realizará de manera virtual.

“Yo me siento muy feliz, muy agradecida, me dicen que seria la primera mujer venezolana en estar Lollapalooza y poder representar a mi cultura latina, a mi país y es un orgullo, y estoy feliz de poder estar en una tarima virtual, porque el mundo ha cambiado”, puntualizó

